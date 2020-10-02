Участница команды Гвердцители Дина Юдина стала победителем шоу

Победителем проекта «Голос60+» стала участница команды Тамары Гвердцители Дина Юдина. Статуэтку, как лучший наставник, получил Лев Лещенко.

Наставниками команд были Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущим шоу стал Дмитрий Нагиев.

Финалистами третьего сезона шоу стали Кучеренко Валерий, 62 года (команда Лещенко), Таренков Петр, 60 лет (команда Лещенко), Аникина Ирина, 61 год (команда Ваенги), Ольховский Вячеслав, 64 года (команда Ваенги), Ушаков Всеволод, 82 года (команда Гвердцители), Юдина Дина, 91 год (команда Гвердцители), Грозина Галина, 73 года (команда Сукачева), Шупеня Татьяна, 61 год (команда Сукачева).

В суперфинал прошли Петр Таренков (команда Лещенко), Ирина Аникина (команда Ваенги), Дина Юдина (команда Гвердцители) и Татьяна Шупеня (команда Сукачева).

С 2019 года выбирают лучшего вокалиста по новым правилам – делать это могут только зрители, путем голосования.

При этом звонки больше не принимаются – только СМС с мобильных номеров. За понравившегося участника можно отдать голос только один раз на каждом из этапов финала. Отправив СМС, зрителям необходимо обязательно дождаться ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только в этом сообщает голос будет засчитан. За подтверждение плата с абонента не взимается.

Весь доход, полученный от шоу, отправится в благотворительный фонд помощи людям, живущим с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас».

«Боковой амиотрофический склероз, или БАС – это редкая болезнь. На всю страну наберется до 15 тысяч таких больных. Каждый из них постепенно теряет способность двигаться, говорить, дышать, при этом оставаясь в сознании. И каждый из них сталкивается с тем, как трудно получить верный диагноз, исчерпывающую консультацию специалиста и своевременную комплексную помощь. Лекарства от БАС до сих пор нет в мире, но мы в фонде помогаем семьям с такими пациентами научиться жить несмотря на болезнь», – говорит Наталья Луговая, директор фонда. Она отмечает, что фонд участвует в шоу «Голос» уже в третий раз, и каждый раз они получают множество новых обращений от людей, которые даже не знали о том, что в России кто-то помогает таким людям.