Участница «Фабрики звезд-3» Маша Вебер зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц
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Фото: Instagram/@masha_weber
В 2004 году Мария Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет у нее приключился роман с московским бизнесменом Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу, и на свет появился сын Оскар.
Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились. Что интересно, Ясинов ушел от Вебер к участнице «Тату» Юлии Волковой. Правда, и те отношения бизнесмена распались, хотя они и сыграли тайную свадьбу. У Ясинова и Волковой также есть общий сын.
Как уточнила Вебер, ей для комфортной жизни с сыном в месяц надо зарабатывать хотя бы 300 тысяч рублей. Она призналась, что когда есть работа, иногда может получить больше, а в некоторые месяцы приходится экономить. «Моя самая большая статья расходов — это продукты. А вот одежду в последнее время редко покупаю — я не шопоголик», — подчеркнула она.
Мария не привыкла экономить на ресторанах, вкусной еде, отдыхе, массажах и спортзалах, а также на всем, что дарит ей молодость и красоту. «Яхты у меня нет, а машина и квартира имеются. Для полного счастья не хватает только домика у моря», — отметила она в интервью «Дни.ру».
Фото: Global Look Press, Instagram/@masha_weber
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