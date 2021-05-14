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Участница «Фабрики звезд-3» Маша Вебер зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц

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Маша Вебер

Фото: Instagram/@masha_weber

Певица Мария Вебер, прославившаяся благодаря проекту «Фабрика звезд-3» в 2003 году, рассказала о своих доходах и тратах.

В 2004 году Мария Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет у нее приключился роман с московским бизнесменом Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу, и на свет появился сын Оскар.

Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились. Что интересно, Ясинов ушел от Вебер к участнице «Тату» Юлии Волковой. Правда, и те отношения бизнесмена распались, хотя они и сыграли тайную свадьбу. У Ясинова и Волковой также есть общий сын.

Как уточнила Вебер, ей для комфортной жизни с сыном в месяц надо зарабатывать хотя бы 300 тысяч рублей. Она призналась, что когда есть работа, иногда может получить больше, а в некоторые месяцы приходится экономить. «Моя самая большая статья расходов — это продукты. А вот одежду в последнее время редко покупаю — я не шопоголик», — подчеркнула она.

Мария не привыкла экономить на ресторанах, вкусной еде, отдыхе, массажах и спортзалах, а также на всем, что дарит ей молодость и красоту. «Яхты у меня нет, а машина и квартира имеются. Для полного счастья не хватает только домика у моря», — отметила она в интервью «Дни.ру».

Фото: Global Look Press, Instagram/@masha_weber

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