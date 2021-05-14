Участница «Фабрики звезд-3» Маша Вебер зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц

В 2004 году Мария Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет у нее приключился роман с московским бизнесменом Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу, и на свет появился сын Оскар.

Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились. Что интересно, Ясинов ушел от Вебер к участнице «Тату» Юлии Волковой. Правда, и те отношения бизнесмена распались, хотя они и сыграли тайную свадьбу. У Ясинова и Волковой также есть общий сын.