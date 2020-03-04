Участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова объяснила свой провал в конкурсе

В youtube-шоу «Слушай, расскажи!» Самойлова рассказала, что целый год была предоставлена сама себе и ее подготовкой никто не занимался.

«Я не понимала, чем заниматься. Было неприятно. Не понимала — собирать команду или не собирать. Когда спрашивала, с какой песней буду выступать, мне отвечали: «Все будет, не переживай», — рассказала Юлия, добавив, что занялась подготовкой только в феврале, меньше чем за три месяца до «Евровидения».

Юлия отметила, что ей требовалось больше времени. Она даже отказалась от годовой реабилитации после операции, чтобы представлять Россию на конкурсе. Самойлова подчеркнула, что на деле была всего одна репетиция.

«Мне сказали: «Да что ты паришься — если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция». Вот и получилась моя репетиция», — рассказывает артистка.