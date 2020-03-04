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Участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова объяснила свой провал в конкурсе

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Самойлова

Фото: Instagram

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2018 году, призналась, что за участие в нем ей не заплатили.

Свой провал на «Евровидении» артистка объяснила тем, что у нее было мало времени на подготовку. Напомним, Юлия заняла 15-е место в полуфинале и в финал не вышла.

В youtube-шоу «Слушай, расскажи!» Самойлова рассказала, что целый год была предоставлена сама себе и ее подготовкой никто не занимался.

«Я не понимала, чем заниматься. Было неприятно. Не понимала — собирать команду или не собирать. Когда спрашивала, с какой песней буду выступать, мне отвечали: «Все будет, не переживай», — рассказала Юлия, добавив, что занялась подготовкой только в феврале, меньше чем за три месяца до «Евровидения».

Юлия отметила, что ей требовалось больше времени. Она даже отказалась от годовой реабилитации после операции, чтобы представлять Россию на конкурсе. Самойлова подчеркнула, что на деле была всего одна репетиция.

«Мне сказали: «Да что ты паришься — если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция». Вот и получилась моя репетиция», — рассказывает артистка.

Юля также была недовольна постановкой номера и сказала об этом Юрию Аксюте, но он ответил, что времени что-то переделывать попросту нет.

После провала в Лиссабоне команда организаторов посетовала, что сделала все возможное, и Юле надо отправляться домой. За участие Самойловой ничего не заплатили, но она и не считает, что за это должны платить, так как ей «предоставили возможность» выступать.

«Это была моя наивная мечта, и я к ней шла», — говорит Юлия Самойлова, отметив, что ни о чем не жалеет.

О Юлии Самойловой заговорили после ее участия в шоу Аллы Пугачевой «Фактор А» в 2013 году. Она выбилась в полуфинал, но получила второе место. Но Самойлову наградили специальным призом «Золотая звезда Аллы».

Фото: Instagram

Видео: Eurovision Song Contest

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