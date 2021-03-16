У звезды «50 оттенков серого» умер отец

В семье звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана произошло большое горе – у него умер отец. Мужчина скончался от тяжёлой формы коронавируса в возрасте 73 лет.

Ситуацию обострили хронические заболевания –отец актера страдал хроническим лимфолейкозом.

О смерти мужчины сообщили в фонде, патроном которого он был.

«Очень печальные новости пришли сегодня утром — о кончине профессора Джима Дорнана, страстного покровителя, защитника и друга всех наших сотрудников. Джим был героем для множества мелких благотворительных организаций в Северной Ирландии, и это наследие будет жить дальше. Соболезнуем его родным и близким в это печальное время», — говорится в сообщении представителей «L&L NI» в Twitter.

Дорнан-старший пробовал себя в качестве актера и даже снялся в одном из фильмов вместе со своим сыном. Однако основным призванием Джима Дорнана стала медицина – он был профессором в Королевском университете Белфаста.