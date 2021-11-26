У звезды сериала «Каменская» Олега Ткачева объявились возлюбленная и тайный ребенок

Она отметила, что, по словам незнакомки, шесть лет назад женщина родила от него дочь, хотя сама Сабина хотела сделать аборт. Однако актер, как она утверждает, настоял на том, чтобы оставить ребенка.

При этом Сабина в студии отметила, что он обещал завалить ее подарками — ее интересуют только состоятельные мужчины, поэтому она и обратила внимание на Ткачева.

«Обещал квартиру, машину! Почему я пришла? Он прекратил помогать. Бросил меня ради этой старой карги», — пожаловалась девушка.

Сам актер категорически опроверг связь с ней и заявил, что вообще не знает, кто она такая.