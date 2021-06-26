У Вячеслава Зайцева случился приступ во время светского приема

Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, но в свои 83 года, его родные продолжают поддерживать в нем интерес к жизни. А вечеринку, организованную в честь дня рождения его Дома моды, он не мог пропустить никак. Только, в ресторан модельера буквально принесли на руках, потому что он не может передвигаться сам. И кормили с ложечки, потому что есть он тоже сам больше не может.