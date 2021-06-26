У Вячеслава Зайцева случился приступ во время светского приема
Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, но в свои 83 года, его родные продолжают поддерживать в нем интерес к жизни. А вечеринку, организованную в честь дня рождения его Дома моды, он не мог пропустить никак. Только, в ресторан модельера буквально принесли на руках, потому что он не может передвигаться сам. И кормили с ложечки, потому что есть он тоже сам больше не может.
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Как сообщает StarHit, в разгар мероприятия, Зайцеву резко стало плохо. Оказалось, у него случился приступ. Скорую помощь Вячеславу Михайловичу вызывать не стали. Модельера просто отвезли домой.
Ситуацию со здоровьем дизайнера прокомментировал коллега по цеху и близкий друг — Валентин Юдашкин. По его словам, причиной такого стремительного ухудшения здоровья Зайцева, являются скандалы, связанные с уничтожением его наследия — Модного дома. Новое руководство, во главе с сыном Вячеслава Михайловича, Егором — распродают здания по частям. «Отдали половину Дома моды. Раньше был долг в 40 миллионов. Но теперь деньги, которые мы выручили за актив, направили на погашение задолженности. Оставшуюся сумму пустим на развитие, нам хватит и на поддержку, и на ремонт», — передает StarHit комментарий помощника Зайцева, Расула Ахмедова, который он давал ранее.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look
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