У вдовы Табакова обнаружена коллекция драгоценностей стоимостью более 20 миллионов рублей

Вдова Олега Табакова часто появляется на кинопремьерах в дорогих украшениях. Один только комплект из бриллиантового колье, сережек, браслета и кольца в коллекции Зудиной оценивается в 15 миллионов рублей. Помимо этого у артистки есть кольцо и серьги из белого золота с крупными камнями нефрита стоимостью два миллиона рублей. Также Марина является большой поклонницей итальянских ювелиров и часто выходит в свет в их изделиях. К слову, стоят они около 5 млн рублей.

Марина признается, что страсть к драгоценностям ей привил покойный супруг. Она хранит все его подарки, а самым ценным считает обручальное кольцо. Перстень украшают два камня, которые символизирует двух детей звездной пары. В последнее время вдова Табакова перестала надевать его и спрятала в шкатулку, как семейную реликвию, сообщает «Пятый канал».