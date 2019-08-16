«У вас пузико»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Димы Билана

Поклонники внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Димы Билана — некоторое время назад артист очень сильно похудел. Но, судя по свежим фотографиям в блоге певца, ему удалось набрать вес.
«Дима, у вас, что ли, пузико», «Ой, ну вам не угодишь. То слишком худой. То пузико. Дима всегда крут!», «Димка, пора качать пресс, чтобы животик не висел, тебе это не идет!», «Пузико ❤️», «То с худобой доставали, то щас к животу привяжутся», «Фу, пузо висит», «Теперь все пристанут к животу, как будто у самих по 6 кубов пресса», «А мне все равно, есть пузико или нет, я всё равно буду любить @bilanofficial вечно», — обсуждают снимок фолловеры Димы.
Напомним, недавно Дима Билан шокировал фанатов новой прической — певец стал блондином. Несмотря на то, что многие позитивно отнеслись к трансформации любимого артиста, некоторые отметили, что Дима потерял уникальность и стал копией Сергея Аморалова из «Отпетых мошенников».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!