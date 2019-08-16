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«У вас пузико»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Димы Билана

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дима Билан

Фото: Instagram Димы Билана
Новое фото певца спровоцировало бурные обсуждения в Сети.

Поклонники внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Димы Билана — некоторое время назад артист очень сильно похудел. Но, судя по свежим фотографиям в блоге певца, ему удалось набрать вес.

«Дима, у вас, что ли, пузико», «Ой, ну вам не угодишь. То слишком худой. То пузико. Дима всегда крут!», «Димка, пора качать пресс, чтобы животик не висел, тебе это не идет!», «Пузико ❤️», «То с худобой доставали, то щас к животу привяжутся», «Фу, пузо висит», «Теперь все пристанут к животу, как будто у самих по 6 кубов пресса», «А мне все равно, есть пузико или нет, я всё равно буду любить @bilanofficial вечно», — обсуждают снимок фолловеры Димы.

Напомним, недавно Дима Билан шокировал фанатов новой прической — певец стал блондином. Несмотря на то, что многие позитивно отнеслись к трансформации любимого артиста, некоторые отметили, что Дима потерял уникальность и стал копией Сергея Аморалова из «Отпетых мошенников».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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