«У вас пузико»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Димы Билана

«Дима, у вас, что ли, пузико», «Ой, ну вам не угодишь. То слишком худой. То пузико. Дима всегда крут!», «Димка, пора качать пресс, чтобы животик не висел, тебе это не идет!», «Пузико ❤️», «То с худобой доставали, то щас к животу привяжутся», «Фу, пузо висит», «Теперь все пристанут к животу, как будто у самих по 6 кубов пресса», «А мне все равно, есть пузико или нет, я всё равно буду любить @bilanofficial вечно», — обсуждают снимок фолловеры Димы.