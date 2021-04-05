У Валерии отключили горячую воду прямо перед премией «ЖАРА Music Awards»

«Сегодня на красной дорожке Zhara Awards несколько раз задавали вопрос, как долго я готовилась к мероприятию. Могу сказать, что дольше обычного — внезапно в процессе сборов отключилась холодная вода.

Оказывается, произошло это во всем районе — вышел из строя какой-то там насос. Пришлось прибегнуть к старинному способу "мытье головы из ковшика". Нас голыми руками не возьмешь», — рассказала она.

Несмотря на сложности, певица успела на премию вовремя, а трудности с приготовлениями не сказались на ее внешнем виде.

На церемонии Валерия появилась в необычном платье-футляре из крупных пайеток, которое дополнила прозрачными босоножками на шпильке.