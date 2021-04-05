У Валерии отключили горячую воду прямо перед премией «ЖАРА Music Awards»
Фото: @valeriya
В воскресенье, 4 апреля, прошла премия «ЖАРА Music Awards». Певица Валерия показала личное видео подготовки —оказалось, что у нее дома отключили горячую воду, и ей пришлось мыть голову по старинке, из ковша.
«Сегодня на красной дорожке Zhara Awards несколько раз задавали вопрос, как долго я готовилась к мероприятию. Могу сказать, что дольше обычного — внезапно в процессе сборов отключилась холодная вода.
Оказывается, произошло это во всем районе — вышел из строя какой-то там насос. Пришлось прибегнуть к старинному способу "мытье головы из ковшика". Нас голыми руками не возьмешь», — рассказала она.
Несмотря на сложности, певица успела на премию вовремя, а трудности с приготовлениями не сказались на ее внешнем виде.
На церемонии Валерия появилась в необычном платье-футляре из крупных пайеток, которое дополнила прозрачными босоножками на шпильке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Иосиф Пригожин на мероприятии появился в синей рубашке в вертикальную полоску, синих брюках и белых кроссовках.
Фото и видео: Instagram Валерии, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!