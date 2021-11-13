У Тамары Гвердцители умер отец: певица отменила ближайшие выступления

59-летняя певица опубликовала фото, на котором изображена горящая свеча на черном фоне. «Вчера не стало Папы. Царствие Небесное... Большое горе...» — написала певица.

Отец знаменитой артистки работал кибернетиком и не был публичным человеком. Он познакомился с матерью певицы, эмигранткой из Одессы Инной Кофман в Тбилиси, куда она переехала и осталась жить во время войны. В 1962 году у пары родилась дочь Тамара.

«Мой папа Михаил Павлович из аристократической грузинской семьи, и было вызовом обществу, что он влюбился в еврейскую девушку по имени Инна Вольфовна Кофман — мою маму», — вспоминала Тамара в одном из интервью.

Концерт, на котором должна была выступить певица 15 ноября в Тамбове — отменен.