47-летний Сергей Безруков в пятый раз стал отцом
47-летний Сергей Безруков на своей странице в Instagram опубликовал фото, которым подтвердил — Анна Матисон, супруга звезды сериала «Бригада», родила наследника.
Сына назвали Василием, и он стал для актера третьим. У Сергея есть старший сын Иван от петербургской актрисы Кристины Смирновой и трехлетний Степан от нынешней супруги.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov/Instagram
Новорожденный малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил Безруков.
Также актер отметил, что во время родов Анны, он находился рядом с ней и всячески поддерживал супругу.
«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — прокомментировал фото из роддома радостный отец.
Напомним, что брак Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон стал для актера вторым. Пара вместе с 2016 года.
С 2000 по 2015 год исполнитель роли Сергея Есенина был женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2013 году в прессе появилась информация о внебрачных детях артиста от Кристины Смирновой — дочери Александре 2008 года рождения и сыне Иване 2011 года.
Фото и видео: @s_bezrukov/Instagram
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