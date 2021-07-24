47-летний Сергей Безруков в пятый раз стал отцом

Также актер отметил, что во время родов Анны, он находился рядом с ней и всячески поддерживал супругу.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — прокомментировал фото из роддома радостный отец.

Напомним, что брак Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон стал для актера вторым. Пара вместе с 2016 года.

С 2000 по 2015 год исполнитель роли Сергея Есенина был женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2013 году в прессе появилась информация о внебрачных детях артиста от Кристины Смирновой — дочери Александре 2008 года рождения и сыне Иване 2011 года.