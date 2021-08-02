У рэпера Fetty Wap умерла четырехлетняя дочь
Мама дочери артиста, настоящее имя которого — Вилли Максвелл II, удалила все изображения и видео со своей страницы и оставила только одно видео: на нем маленькая Лорен купается в бассейне. Жизнерадостные кадры подписаны словами, которые разрывают сердце.
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Фото: Личный Instagram @fettywap1738
«Если вы видите этот пост, прокомментируйте или просто скажите себе: "Я люблю тебя, Лорен", потому что говорят, что души могут чувствовать вашу любовь», — подписала пост Майами. Также мама девочки рассказала, что Лорен была «удивительная, красивая, веселая, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса-русалка», и отметила, что не готова сейчас к комментариям.
Причина смерти пока не раскрывается, сам рэпер тоже никак не комментировал происходящее. К слову, у 30-летнего исполнителя — 7 детей от разных женщин и, судя по его социальным сетям, он активно принимает участие в жизни каждого.
В конце апреля Fetty Wap записал совместную композицию с российским рэпером Моргенштерном. Трек получил название Leck. Всего в дискографии американца один студийный альбом, выпущенный в 2015 году. Рэпер наиболее известен по хиту Trap Queen, клип на который набрал свыше 740 миллионов просмотров на YouTube.
Фото и видео: Instagram
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