У рэпера Fetty Wap умерла четырехлетняя дочь

Причина смерти пока не раскрывается, сам рэпер тоже никак не комментировал происходящее. К слову, у 30-летнего исполнителя — 7 детей от разных женщин и, судя по его социальным сетям, он активно принимает участие в жизни каждого.

В конце апреля Fetty Wap записал совместную композицию с российским рэпером Моргенштерном. Трек получил название Leck. Всего в дискографии американца один студийный альбом, выпущенный в 2015 году. Рэпер наиболее известен по хиту Trap Queen, клип на который набрал свыше 740 миллионов просмотров на YouTube.