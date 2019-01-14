logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

У покойного Эдуарда Успенского обнаружился внебрачный сын

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Валентин Постников

Arrows-left
Arrows-right
Reload
14 января в студию шоу «Прямой эфир» пришел писатель Валентин Постников и назвал себя тайным сыном Эдуарда Николаевича Успенского.

В августе прошлого года не стало создателя «Чебурашки» и других детских мультперсонажей Эдуарда Успенского. Писатель долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. У него осталось многомиллионное наследство, завещание по которому согласно воле Эдуарда Николаевича будет озвучено лишь в феврале этого года. Скорее всего, его разделят между собой дочери писателя — Татьяна, Светлана и Ирина, однако на днях в борьбу вступил некий Валентин Постников, назвавший себя внебрачным сыном Успенского.

«Я его все детство называл дядей Эдиком. Наши семьи дружили. Я узнал, что Успенский — мой отец, когда мне было 20 лет. До этого меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13», — заявил мужчина в студии шоу «Прямой эфир».

Мама Валентина Наталья Постникова также дала интервью редакторам передачи и призналась, что была подругой первой супруги Успенского Риммы. Узнав о беременности, Постникова решила ничего не говорить ни писателю, ни своему мужу, который был одним из лучших друзей Эдуарда Николаевича.

Впрочем, родные Успенского не поверили Валентину. «Это какая-то фантазия или обида у него. Его отец умер, а мой не помогал, не участвовал в его судьбе никак. В нашем случае лучше не быть сыном Успенского, чем быть им. Валя никаким родственником не является», — заметила Татьяна Успенская. Она подтвердила, что общалась с Валентином Постниковым в детстве, но позже, уже когда они стали взрослыми, Татьяна видела предполагаемого брата всего пару раз.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Natalya Loginova, Maxim Burlak, Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Союзмультфильм

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки
«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей