У покойного Эдуарда Успенского обнаружился внебрачный сын

В августе прошлого года не стало создателя «Чебурашки» и других детских мультперсонажей Эдуарда Успенского. Писатель долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. У него осталось многомиллионное наследство, завещание по которому согласно воле Эдуарда Николаевича будет озвучено лишь в феврале этого года. Скорее всего, его разделят между собой дочери писателя — Татьяна, Светлана и Ирина, однако на днях в борьбу вступил некий Валентин Постников, назвавший себя внебрачным сыном Успенского.

«Я его все детство называл дядей Эдиком. Наши семьи дружили. Я узнал, что Успенский — мой отец, когда мне было 20 лет. До этого меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13», — заявил мужчина в студии шоу «Прямой эфир».