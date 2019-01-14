У покойного Эдуарда Успенского обнаружился внебрачный сын

В августе прошлого года не стало создателя «Чебурашки» и других детских мультперсонажей Эдуарда Успенского. Писатель долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. У него осталось многомиллионное наследство, завещание по которому согласно воле Эдуарда Николаевича будет озвучено лишь в феврале этого года. Скорее всего, его разделят между собой дочери писателя — Татьяна, Светлана и Ирина, однако на днях в борьбу вступил некий Валентин Постников, назвавший себя внебрачным сыном Успенского.
«Я его все детство называл дядей Эдиком. Наши семьи дружили. Я узнал, что Успенский — мой отец, когда мне было 20 лет. До этого меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13», — заявил мужчина в студии шоу «Прямой эфир».
Мама Валентина Наталья Постникова также дала интервью редакторам передачи и призналась, что была подругой первой супруги Успенского Риммы. Узнав о беременности, Постникова решила ничего не говорить ни писателю, ни своему мужу, который был одним из лучших друзей Эдуарда Николаевича.
Впрочем, родные Успенского не поверили Валентину. «Это какая-то фантазия или обида у него. Его отец умер, а мой не помогал, не участвовал в его судьбе никак. В нашем случае лучше не быть сыном Успенского, чем быть им. Валя никаким родственником не является», — заметила Татьяна Успенская. Она подтвердила, что общалась с Валентином Постниковым в детстве, но позже, уже когда они стали взрослыми, Татьяна видела предполагаемого брата всего пару раз.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Natalya Loginova, Maxim Burlak, Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Союзмультфильм