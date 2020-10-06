У певца Данко отсудили алименты

У автора легендарных песен «Московская ночь» и «Ты меня разлюбила» Александра Фадеева, который выступает под псевдонимом Данко, отсудили алименты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Его бывшая гражданская жена Наталья Устюменко, с которой он имел роман еще в начале нулевых, наконец сумела призвать его к выполнению отцовского долга.

У пары появилось две дочки, причем одна из них страдает ДЦП. Ответственности у Фадеева хватило ненадолго – после расставания с возлюбленной в 2017 году он помогать семье финансово не стал. По словам жены, музыкант не проявляет особенного внимания к дочерям, в то время как содержание ребенка, больного ДЦП, обходится довольно дорого.

Наталья подала в суд и потребовала взыскать с него алименты – получать женщина хотела 50 тысяч рублей в месяц. Хорошевский суд ее иск одобрил частично – присудил 35.

Дальше произошло неожиданное – Фадеев в суде заявил, что получает всего 12 тысяч. Ему, правда, никто не поверил, но сумма все равно стала меньше. Правда, Устинова заявила, что рада уже и этому. Женщина заявила, что воспитывает детей одна, а певец не дает им ни копейки.

Вот и верь после этого песням.