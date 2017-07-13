Телеведущая и певица вновь интригует поклонников

31-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова предпочитает делиться с поклонниками всеми подробностями своей жизни.

Некоторые публикации в блоге звезды светской хроники натолкнули подписчиков на мысли, что у Ольги появился танственный ухажер, который в этот раз прислал девушке цветы, находясь в другом городе. «Мое доброе утро в родном городе Санкт-Петербурге 😌мужчины, дарите женщинам цветы - это делает их счастливыми 🦋💐И это не глупо и не банально, как многие говорят...а прислать цветы, находясь в другом городе, это очень романтично», — подписала снимок с огромным букетом пионов Ольга.

«Какие шикарные пионы», «Олечка, какая ты счастливая!», «Оля, повезло тебе с самыми преданными Любящими Людьми ❤️❤️❤️Счастья тебе Олечка!!!», «Да, именно так на днях сделал мой мужчина! Это очень круто», — писали в комментариях подписчики.

Напомним, некоторое время назад Ольга заинтриговала фолловеров размышлениями о первом свидании и цветах.

Прекрасное завершение вечера 🤗🤗🤗 Если мужчина приходит на первое свидание без цветов, то второго не будет 😝 Скорее всего ) девочки, а вы как думаете? 💐 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 13 2017 в 3:04 PDT

Будем надеяться, что в скором времени узнаем имя таинственного ухажера Ольги!

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)