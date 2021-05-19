У одного из участников «Евровидения» нашли коронавирус — конкурс под угрозой?

Один из участников песенного конкурса «Евровидение» получил положительный тест на коронавирус. Речь идет об исландской команде Daði og Gagnamagnið.

Они провели свою последнюю репетицию, однако на сцену решили не выходить — свое выступление они будут транслировать в режиме онлайн.

Угрожает ли что-то запланированному проведению конкурса с присутствием зрителей, пока не известно. В этом году было решено проводить «Евровидение» в режиме оффлайн и в присутствии зрителей, однако с жесткими ковидными ограничениями.

Вчера состоялся первый полуфинал песенного конкурса, на котором выступила певица Манижа. Она стала одной из фаворитов конкурса благодаря своему яркому выступлению, которое оценили даже вчерашние хейтеры из России, и вышла в финал «Евровидения».