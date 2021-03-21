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У Николая Фоменко нашлась внебрачная дочь: «Это был шок-контент»

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Николай Фоменко

Фото: @nfomenkoofficial / Instagram

О существовании еще одного ребенка артист узнал случайно несколько лет назад.

Внебрачная дочь Николая Фоменко рассказала журналистам в эфире передачи «Ты не поверишь!» об отношениях со знаменитым отцом. О существовании Дарины актер узнал совершенно случайно несколько лет назад. Девушка пришла на концерт звездного отца в качестве слушательницы. У Дарины феноменальное сходство с артистом — нос и брови точь-в-точь, что и у Николая. В телешоу они рассказала: «Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение». Правда, на этом общение дочери и отца закончилось. Сама Дарина навязываться звездному папе не спешит.

Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Дарина планирует продолжить карьеру актрисы и музыканта. Она также рассказала: «К возможной встрече я отнеслась бы спокойно. Но пять лет назад отказалась бы наотрез. Наверно, это был бы интересный диалог. Возможно, что-нибудь такое произойдет».

Фото: @nfomenkoofficial / Instagram, кадр из программы «Ты не поверишь!»

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