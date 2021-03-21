У Николая Фоменко нашлась внебрачная дочь: «Это был шок-контент»
Фото: @nfomenkoofficial / Instagram
Внебрачная дочь Николая Фоменко рассказала журналистам в эфире передачи «Ты не поверишь!» об отношениях со знаменитым отцом. О существовании Дарины актер узнал совершенно случайно несколько лет назад. Девушка пришла на концерт звездного отца в качестве слушательницы. У Дарины феноменальное сходство с артистом — нос и брови точь-в-точь, что и у Николая. В телешоу они рассказала: «Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение». Правда, на этом общение дочери и отца закончилось. Сама Дарина навязываться звездному папе не спешит.
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Дарина планирует продолжить карьеру актрисы и музыканта. Она также рассказала: «К возможной встрече я отнеслась бы спокойно. Но пять лет назад отказалась бы наотрез. Наверно, это был бы интересный диалог. Возможно, что-нибудь такое произойдет».
Фото: @nfomenkoofficial / Instagram, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!