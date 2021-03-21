У Николая Фоменко нашлась внебрачная дочь: «Это был шок-контент»

Внебрачная дочь Николая Фоменко рассказала журналистам в эфире передачи «Ты не поверишь!» об отношениях со знаменитым отцом. О существовании Дарины актер узнал совершенно случайно несколько лет назад. Девушка пришла на концерт звездного отца в качестве слушательницы. У Дарины феноменальное сходство с артистом — нос и брови точь-в-точь, что и у Николая. В телешоу они рассказала: «Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение». Правда, на этом общение дочери и отца закончилось. Сама Дарина навязываться звездному папе не спешит.