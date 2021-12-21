У звезды сериала «Княжна из хрущевки» Артема Артемьева родился пятый сын
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @oktepe
48-летний Артем Артемьев опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, в котором сообщил поклонникам о том, что он в очередной раз стал отцом. Имя супруги актер скрывает также тщательно, как и всю прочую информацию о своей личной жизни.
Именно эта таинственность порождает вокруг звезды сериала «Татьянин день» массу слухов и догадок. Одно время в СМИ была обнародована информация о том, что актер якобы страдает от онкологии, однако он сам опроверг это.
Что касается детей Артемьева — их у него шестеро. Единственную дочь родила ему первая супруга, а остальные пятеро сыновей появились у актера во втором браке. Любую информацию о них он также скрывает с особой тщательностью, и однажды, решив избавить их от излишнего внимания прессы, заявил, что все его дети находятся на постоянном месте жительства в США, однако позже сам свои и опроверг, рассказав, что все его сыновья живут вместе с ним.
На этот раз с поклонниками Артемьев был максимально откровенен, он не только рассказал им о рождении сына, но и сообщил его имя — мальчика зовут Мирослав.
Несмотря на скрытный образ жизни в социальных сетях актер все также продолжает свою деятельность. Недавно он снялся в фильме «Мира», премьера которого запланирована на 2023 год.
Фото: Instagram, Кадры из фильмов