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У звезды сериала «Княжна из хрущевки» Артема Артемьева родился пятый сын

Мало того, что за последние годы Артемьев сильно изменился внешне — опустил бороду и отрастил длинные волосы, так еще и предпочитает оставлять свою жизнь за завесой тайны, подальше от посторонних глаз. Именно поэтому публикация в его социальной сети о прибавлении в семействе так поразила общественность.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Артем Артемьев с супругой, селфи

Фото: Instagram @oktepe

48-летний Артем Артемьев опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, в котором сообщил поклонникам о том, что он в очередной раз стал отцом. Имя супруги актер скрывает также тщательно, как и всю прочую информацию о своей личной жизни.

Именно эта таинственность порождает вокруг звезды сериала «Татьянин день» массу слухов и догадок. Одно время в СМИ была обнародована информация о том, что актер якобы страдает от онкологии, однако он сам опроверг это.

Что касается детей Артемьева — их у него шестеро. Единственную дочь родила ему первая супруга, а остальные пятеро сыновей появились у актера во втором браке. Любую информацию о них он также скрывает с особой тщательностью, и однажды, решив избавить их от излишнего внимания прессы, заявил, что все его дети находятся на постоянном месте жительства в США, однако позже сам свои и опроверг, рассказав, что все его сыновья живут вместе с ним.

На этот раз с поклонниками Артемьев был максимально откровенен, он не только рассказал им о рождении сына, но и сообщил его имя — мальчика зовут Мирослав.

Несмотря на скрытный образ жизни в социальных сетях актер все также продолжает свою деятельность. Недавно он снялся в фильме «Мира», премьера которого запланирована на 2023 год.

Фото: Instagram, Кадры из фильмов

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