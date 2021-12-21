У звезды сериала «Княжна из хрущевки» Артема Артемьева родился пятый сын

Что касается детей Артемьева — их у него шестеро. Единственную дочь родила ему первая супруга, а остальные пятеро сыновей появились у актера во втором браке. Любую информацию о них он также скрывает с особой тщательностью, и однажды, решив избавить их от излишнего внимания прессы, заявил, что все его дети находятся на постоянном месте жительства в США, однако позже сам свои и опроверг, рассказав, что все его сыновья живут вместе с ним.

На этот раз с поклонниками Артемьев был максимально откровенен, он не только рассказал им о рождении сына, но и сообщил его имя — мальчика зовут Мирослав.

Несмотря на скрытный образ жизни в социальных сетях актер все также продолжает свою деятельность. Недавно он снялся в фильме «Мира», премьера которого запланирована на 2023 год.