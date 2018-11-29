«У него все складывается прекрасно»: адвокат Петросяна прокомментировал информацию о детской комнате в квартире помощницы юмориста

Весь Рунет активно обсуждает детскую комнату в новой шикарной квартире молодой помощницы Евгения Вагановича Петросяна, который недавно вновь стал холостяком. В комнате, где преобладают синие цвета, стоят две кроватки. Многие сделали вывод, что девушка беременна и в скором времени подарит Петросяну сыновей-близнецов.

«Поначалу Евгения Вагановича расстроила эта новость, так как все, что говорится в ней — чистой воды неправда, — поделился с журналом StarHit адвокат юмориста Сергей Жорин. — Потом он взглянул на ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом. Создается впечатление, что подобными статьями кто-то пытается дестабилизировать состояние Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно».