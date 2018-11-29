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«У него все складывается прекрасно»: адвокат Петросяна прокомментировал информацию о детской комнате в квартире помощницы юмориста

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Жорин и Евгений Петросян

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На днях журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова, 29-летняя помощница 72-летнего Евгения Петросяна, обустроила в своей новой роскошной квартире детскую комнату на близнецов.

Весь Рунет активно обсуждает детскую комнату в новой шикарной квартире молодой помощницы Евгения Вагановича Петросяна, который недавно вновь стал холостяком. В комнате, где преобладают синие цвета, стоят две кроватки. Многие сделали вывод, что девушка беременна и в скором времени подарит Петросяну сыновей-близнецов.

«Поначалу Евгения Вагановича расстроила эта новость, так как все, что говорится в ней — чистой воды неправда, — поделился с журналом StarHit адвокат юмориста Сергей Жорин. — Потом он взглянул на ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом. Создается впечатление, что подобными статьями кто-то пытается дестабилизировать состояние Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно».

Юрист считает, что репортеры доходят иногда до настоящих курьезов, пытаясь добыть хоть какую-то информацию о Татьяне. Например, недавно неизвестный мужчина, по словам Жорина в том же интервью, вычислил кондитерскую, куда часто наведывается Брухунова, позвонил туда и, представившись старшиной следственного комитета, заявил, что якобы в рамках уголовного дела необходимо установить, что из предложенного ассортимента покупает Татьяна и какую сумму тратит на это. Сама девушка по-прежнему хранит загадочное молчание.

Фото и видео: Instagram, Facebook

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