«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе

20-летняя дочь популярной певицы Лолиты Милявской отличается от сверстниц. Однако «особенной» звездная мама свою девочку не считает. В беседе с Ириной Шихман в рамках ее YouTube-шоу «А поговорить?» Лолита еще раз подчеркнула, что у Евы нет аутизма. «Это патологическая стеснительность», — пояснила она.

Девочка была долгожданной и желанной для Лолиты, но, увы, появилась на свет недоношенной. После ее рождения врачи предлагали звездной маме подписать отказ от ребенка, вес которого составлял всего 1 килограмм 200 граммов. Однако та отказалась, малышку выходили.

Один педиатр из частной клиники поставил Еве диагноз «аутизм», но другой специалист осмотрел ее и сказал, что все особенности ее развития — из-за недоношенности. Девочка всегда справлялась с учебой, но у нее нет подруг и она равнодушна к социальным сетям. «Она медленна в социуме, но зато в ней нет агрессии», — пояснила певица.

Из-за плотного графика певицы, ее дочь воспитывалась бабушкой в Киеве. После того, как у Лолиты возникли ложности с въездом в эту страну, было решение о переезде в Европу. Через год, после окончания учебы на филологическом факультете филиала Варшавского университета в Киеве, дочь Милявской переедет в Польшу, где и будет строить свою дальнейшую жизнь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram