«У нас в доме живут 11 человек»: Маргарита Симоньян рассказала неизвестные факты о своей большой семье

А до этого Маргарита ответила на самые частые вопросы о семье, которые ей задают подписчики. «Постоянно у нас в доме живет 11 человек родни. Не считая нянь и преподавателей детей», — рассказала Симоньян, добавив, что ее старшие дети — Марьяна и Баграт — учат с рождения 5 языков. Сын и дочь говорят на русском, армянском, английском, французском и китайском.

«Преподаватели приходят домой, каждый день. Все они носители языка, — добавила многодетная мать. — Дети занимаются плаванием, Марьяна еще ходит на танцы и на музыку. Баграт занимался тайским боксом и футболом, ходил на рисование. Но от всего отказался, ему интереснее сейчас изучать географию, зоологию и анатомию. А я не настаиваю, считаю, что неправильно заставлять детей делать то, что им не нравится».