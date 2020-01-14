«У нас в доме живут 11 человек»: Маргарита Симоньян рассказала неизвестные факты о своей большой семье
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Фото: Instagram
Маргарита Симоньян активно ведет социальные сети. И если во многих из них она рассказывает о работе и выражает свою политическую точку, то Instagram-аккаунт посвящен только семье, детям, рецептам и «общему счастью».
Маргарита в очередной раз порадовала фолловеров новым видео с младшей дочкой Маро. Журналист и многодетная мать рассказала, что после массажа малышка засыпает мгновенно.
А до этого Маргарита ответила на самые частые вопросы о семье, которые ей задают подписчики. «Постоянно у нас в доме живет 11 человек родни. Не считая нянь и преподавателей детей», — рассказала Симоньян, добавив, что ее старшие дети — Марьяна и Баграт — учат с рождения 5 языков. Сын и дочь говорят на русском, армянском, английском, французском и китайском.
«Преподаватели приходят домой, каждый день. Все они носители языка, — добавила многодетная мать. — Дети занимаются плаванием, Марьяна еще ходит на танцы и на музыку. Баграт занимался тайским боксом и футболом, ходил на рисование. Но от всего отказался, ему интереснее сейчас изучать географию, зоологию и анатомию. А я не настаиваю, считаю, что неправильно заставлять детей делать то, что им не нравится».
«Я прикрываю лица детей солнышками, потому что не хочу навязывать им узнаваемость и публичность, как у мамы с папой. Мне всегда неловко, когда меня узнают на улице, и я не хочу без спроса "дарить" эту неловкость своим детям. Прошу прощения у всех, кого раздражают солнышки. Впрочем, Марьяна настойчиво просит завести ей "канал", и, видимо, от ее солнышек я вскоре откажусь. Имеет право, все-таки уже первоклассница», — добавила Маргарита.
Ранее, общаясь с подписчиками, Симоньян в комментариях отметила, что она «ксерокс Кеосаянов», таким образом признав, что все ее трое детей похожи на отца.
Фото и видео: Instagram
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