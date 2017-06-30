Футболист и модель дали первое совместное интервью.

В конце прошлого года стало известно, что «тарабузиков» больше нет — полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова развелись. В многочисленных интервью Ольга рассказывала о предательстве и намекала на неверность бывшего супруга, а пронырливые поклонники практически сразу после развода пары выяснили, кто занял место Бузовой в сердце Тарасова. Новой возлюбленной скандально известного футболиста стала «Вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко. Вокруг этой пары вьется огромное количество слухов, а количество хейтеров зашкаливает. Дмитрий и Анастасия решили расставить все точки над i и дали первое совместное интервью порталу StarHit, в котором рассказали о начале отношений, восприятии негативной критики и планах на будущее.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Авг 20 2017 в 11:21 PDT

Дмитрий рассказал, что фактически отношения с бывшей супругой закончились осенью, а знакомство с Анастасией произошло к кругу общих друзей в декабре. Спортсмен признался, что тяжело переживал развод, который стал вторым в его жизни, однако, модель заставила его иначе взглянуть на отношения. Анастасия прокомментировала огромное количество негатива, обрушевшегося на нее после того, как стало известно о начале их отношений: «Ой, как только не оскорбляли… Обвиняли в том, что к женатому в штаны залезла. Но прошло время, я немного успокоилась и дала Диме обещание, что больше не буду посещать антифанатские сайты, читать комментарии и эмоционально реагировать. Сила заключается не в том, чтобы избегать места, где есть блюда, которые тебе запрещены, а в том, чтобы ходить туда, но не есть вредное. За время наших отношений закалилась. Теперь уже ничего не задевает».

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июн 30 2017 в 9:23 PDT