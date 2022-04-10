Это девочка: известный шеф-повар Константин Ивлев в третий раз стал отцом
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Фото: Личный микроблог Валерии Ивлевой
В семье главного шеф-повара страны Константина Ивлева пополнение. Его новая молодая жена Валерия сегодня родила первенца. «Ну что, друзья. Могу официально вам заявить, моей очень такой тесной дружеской группе о том... Я стал папой! Я сейчас заезжал в роддом. Все у нас хорошо. Мы родили девочку. Так что, ребзя, можете поздравлять. Но и я вас поздравляю соответственно с тем, что появился еще один очень замечательный хороший человечек. Так что: «Ура!»», - радостно записал видео-обращение повар к своей аудитории в Telegram-канале.
Рождение малышки стало главным событием в молодой семье. Журналистка Валерия Ивлева ждала своего первенца и всегда мечтала об этом событии. «Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все», - откровенно призналась женщина. Несмотря на ряд трудностей во время беременности, молодая мама счастлива, что прошла этот непростой путь вместе с любимым супругом. Константин всегда поддерживал жену и помогал ей.
Несмотря на радостную новость, мужчина решил продолжать работать и радовать своих поклонников. Вместо того, чтобы быть с женой и новорожденной, Ивлев поехал работать: «Но я все равно сегодня что-нибудь обязательно вам приготовлю. Лера в роддоме, а мне-то делать нечего, поэтому будем как всегда не бухать, а заедать эту прекрасную новость». К слову, раскрывать подробности родов и имя дочери повар не стал и оставил эту информацию в секрете.
Фото и видео: Passion.ru, Личный микроблог Валерии Ивлевой