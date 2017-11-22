Нина Дыцевич побеседовала с журналистами и рассказала об отношении к скандально известной актрисе, ставшей супругой ее сына.

Кирилл — единственный ребенок банковского работника Нины Дыцевич. Мама актера признается, что Кирилл рос абсолютно беспроблемным ребенком и сейчас постоянно поддерживает связь с родителями. Поэтому новость о свадьбе наследника не стала для них удивлением.

«Сын ничего от меня не скрывает, мы говорим каждый день. С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше. В путешествие молодожены обязательно поедут, они ведь так устают на съемках, я бы хотела, чтобы они отдохнули в теплых краях. С внуками пока не торопим: как молодые решат, так и будет. У нас всегда был прекрасный сын, теперь появилась и дочь», — поделилась с порталом Sobesednik.ru Нина Дыцевич.