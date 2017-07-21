43-летняя актриса Мария Голубкина откровенно рассказала о расставании с женихом

Чуть больше месяца назад российские СМИ обсуждали нового жениха Марии Голубкиной. «Умный, красивый, талантливый», — так описывала его актриса. И вот, на страничке в Facebook 43-летний Борис Ливанов написал: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость и шалость удалась, счастливо оставаться милая Маша ... эй, а было весело, если честно!»

«Честно говоря, только узнала, что Боря написал. Я сегодня Facebook не открывала. А тут как начали мне звонить…», — прокомментировала «милую шалость» его невеста. Она рассказала, что накануне они решили расстаться, и это сообщение эмоциональный мужчина написал, вероятно, в порыве чувств.

Голубкина поблагодарила Ливанова за четыре прекрасных месяца, которые они прожили вместе, за то счастье, что они пережили. «Я влюбилась реально, по-честному. И как нормальная русская женщина побежала спасать, помогать, стирать, готовить, жарить шашлыки. Но одно дело влюбиться, как бывает только в юности. А другое дело — жить семьей», — поделилась она в беседе с корреспондентом «КП».

«Вообще-то это я убежала, а не он. Я устала. Да и он, кстати, тоже от меня устал. Боря очень хороший, интеллигентный, прекрасный мужчина. У меня характер будь здоров. Куда его денешь? А с возрастом он еще круче становится. Я знаю, с чем готова мириться, а что никогда не уступлю. В 21 год я уже была "козой брянской", когда замуж за Колю Фоменко выходила. Психологически находиться со мной рядом довольно трудно. У меня не женский характер», — откровенничает Мария.

«Борю хватило только на то, чтобы сделать предложение. Что для русского мужчины — в рамках нормы. У нас кризис мужского жанра. Тем не менее, наши женщины все равно не разучились влюбляться и делать глупости», — констатировала она. О дальнейших планах актриса пока не говорит. Она не исключает возможности примирения с мужчиной, которого действительно полюбила после десяти «холостых» лет.

Фото: starface.ru, globallookpress.com