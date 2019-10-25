«Жизнь у нас неплохая»: дети Галкина и Пугачева показали свои развлечения и похвалились подарками от Баскова

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развиты не по годам: говорят на нескольких языках, давно читают и пишут. Они также полны артистизма и детской непосредственности. Каждый раз Максим Галкин показывает это наглядно, когда делится с подписчиками новыми видео с сыном и дочерью.

«Карета, спортивные будни, немного о жизни, рука в пасти и подарочек от @nikolaibaskov (карета, кстати, давний подарок от @fkirkorov», - подписал юморист новое видео.

Рассказывая о своих детских буднях, Лиза Галкина отметила, что «жизнь у нее неплохая».