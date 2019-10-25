«Жизнь у нас неплохая»: дети Галкина и Пугачева показали свои развлечения и похвалились подарками от Баскова
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Фото: Instagram
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развиты не по годам: говорят на нескольких языках, давно читают и пишут. Они также полны артистизма и детской непосредственности. Каждый раз Максим Галкин показывает это наглядно, когда делится с подписчиками новыми видео с сыном и дочерью.
«Карета, спортивные будни, немного о жизни, рука в пасти и подарочек от @nikolaibaskov (карета, кстати, давний подарок от @fkirkorov», - подписал юморист новое видео.
Рассказывая о своих детских буднях, Лиза Галкина отметила, что «жизнь у нее неплохая».
«Папарация», «Какие они классные!», «Николай, браво. Лиза, конечно, огонь, повадки все мамы Аллы», «Какие сладкие и милые!», — написали в комментариях под видео.
Напомним, что месяц назад Гарри и Лизе исполнилось по 6 лет. День рождения они встречали на море в компании мамы и нянек, в то время как отец во всю работал, гастролируя по стране. Дети, получив свои подарки, сделали презент и маме Алле Пугачевой: подарили ей цветы и поблагодарили за жизнь. «Спасибо, что вы мне мою продлеваете», — ответила тогда детям Примадонна.
Фото и видео: Instagram
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