У «МУЗ-ТВ» могут возникнуть проблемы из-за эпатажных нарядов звезд

В довершение всего Филипп Киркоров и Дава произвели фурор, прибыв в свадебном кортеже. В Роскомнадзоре, однако, сочли, что это перебор. Теперь организаторам премии придется объяснить наряды некоторых своих гостей.

На ковровой дорожке, однако, было на что посмотреть. Настасья Самбурская появилась в элегантном платье в пол с пышным декольте, Юлия Паршута выбрала мини небесно-голубого цвета, Полина Гагарина пришла на премию в черном платье необычного кроя, а Светлана Лобода удивила бордовым костюмом по фигуре.