У «МУЗ-ТВ» могут возникнуть проблемы из-за эпатажных нарядов звезд
«Премия МУЗ-ТВ» прошла весьма громко — в центре внимания оказался Моргенштерн в разорванном пиджаке, который прибыл на мероприятие на коляске, а потом отказался разговаривать с ведущей Ксенией Собчак. Позже он и вовсе вышел на сцену после объявления лучшего певца — им оказался Александр Ревва, и заявил, что тот не заслуживает награды, которая по праву его.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Однако на этом дело не закончилось — чересчур эпатажные наряды заставили насторожиться Роскомнадзор. В частности, из-за нескольких мужчин-звезд, которые появились на премии в платьях. Такой наряд выбрал блогер Игорь Синяк, а Даня Милохин явился на мероприятие в половинчатом костюме, который с одной стороны мужской смокинг, а с другой — розовое платье.
В довершение всего Филипп Киркоров и Дава произвели фурор, прибыв в свадебном кортеже. В Роскомнадзоре, однако, сочли, что это перебор. Теперь организаторам премии придется объяснить наряды некоторых своих гостей.
На ковровой дорожке, однако, было на что посмотреть. Настасья Самбурская появилась в элегантном платье в пол с пышным декольте, Юлия Паршута выбрала мини небесно-голубого цвета, Полина Гагарина пришла на премию в черном платье необычного кроя, а Светлана Лобода удивила бордовым костюмом по фигуре.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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