«У моего парня день рождения»: Нино Нинидзе с юмором поздравила Максима Виторгана

Публикацию Нинидзе подписала следующим образом: «Вместе весело шагать… и не только. Любимый с днём рождения!», — написала она в «ленте», а в «сториз» трогательно сообщила, что у ее «парня сегодня день рождения».

Впервые, догадки об отношениях между Максимом и Нино появились в 2019 году — тогда они улетели отдыхать в Грецию и публиковали фотографии и видео с одних и тех же локаций, но не выдавая любовной связи. А уже официально актеры вышли в свет, вместе посетив премьеру фильма «Гив ми либерти».

Сегодня влюбленные много путешествуют и поддерживают друг друга во всех профессиональных начинаниях. А главное, общий язык легко нашли дети Виторгана и Нинидзе от предыдущих браков. На двоих, у них четверо наследников.