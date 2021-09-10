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«У моего парня день рождения»: Нино Нинидзе с юмором поздравила Максима Виторгана

Известный артист и наследник актерской династии сегодня отмечает 48-й день рождения. С самого утра он получает поздравления от родных и близких: отца и его жены, трех детей, а главное — от любимой девушки. 30-летняя актриса поздравила любимого смешным фото в Instagram. Но все самое важное, сказала вне камер и фотоаппаратов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нино Нинидзе поделилась с подписчиками смешным фото

Фото: Личный Instagram @ninosha13

Нино не стала писать пожелания и теплые слова в социальных сетях. Вместо этого, показала их обоих в непривычном образе, где девушка изображена с нарочитым удивлением, а Виторган показывает язык. Это изображение — лучший показатель того, насколько влюбленным хорошо и комфортно вместе.

Публикацию Нинидзе подписала следующим образом: «Вместе весело шагать… и не только. Любимый с днём рождения!», — написала она в «ленте», а в «сториз» трогательно сообщила, что у ее «парня сегодня день рождения».

Впервые, догадки об отношениях между Максимом и Нино появились в 2019 году — тогда они улетели отдыхать в Грецию и публиковали фотографии и видео с одних и тех же локаций, но не выдавая любовной связи. А уже официально актеры вышли в свет, вместе посетив премьеру фильма «Гив ми либерти».

Сегодня влюбленные много путешествуют и поддерживают друг друга во всех профессиональных начинаниях. А главное, общий язык легко нашли дети Виторгана и Нинидзе от предыдущих браков. На двоих, у них четверо наследников.

Фото и видео: Instagram