«У моего парня день рождения»: Нино Нинидзе с юмором поздравила Максима Виторгана
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ninosha13
Нино не стала писать пожелания и теплые слова в социальных сетях. Вместо этого, показала их обоих в непривычном образе, где девушка изображена с нарочитым удивлением, а Виторган показывает язык. Это изображение — лучший показатель того, насколько влюбленным хорошо и комфортно вместе.
Публикацию Нинидзе подписала следующим образом: «Вместе весело шагать… и не только. Любимый с днём рождения!», — написала она в «ленте», а в «сториз» трогательно сообщила, что у ее «парня сегодня день рождения».
Впервые, догадки об отношениях между Максимом и Нино появились в 2019 году — тогда они улетели отдыхать в Грецию и публиковали фотографии и видео с одних и тех же локаций, но не выдавая любовной связи. А уже официально актеры вышли в свет, вместе посетив премьеру фильма «Гив ми либерти».
Сегодня влюбленные много путешествуют и поддерживают друг друга во всех профессиональных начинаниях. А главное, общий язык легко нашли дети Виторгана и Нинидзе от предыдущих браков. На двоих, у них четверо наследников.
Фото и видео: Instagram