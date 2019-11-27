«У меня в жизни было много соблазнов»: Надежда Мейхер — о съемках в сериале «Ничто не случается дважды» и личном

Passion.ru: Что вы помните о 90-х годах?

Н.М.: Я тогда была ребенком и не могла чувствовать все те трудности, которые испытывала моя мама, например. В начале 90-х мне было 8-10 лет, но я хорошо помню купоны — моя мама работала в торговле, поэтому прекрасно помню, как она мне доставала обувь, платья. Не помню, какого цвета, но точно были лосины, ангоры, жатые костюмы, потом какие-то шлепки с розовыми резинками. Конечно, это было время дефицита, но я еще раз повторюсь, для меня, как для ребенка, этот период не был таким тяжелым.

Passion.ru: На что готова пойти женщина ради достижения своих целей?

Н.М.: Что касается меня, то я с детства привыкла трудиться, много работать. В этом всегда для меня моя мама являлась примером, плюс у меня самой такой характер — внутреннее ощущение морали, я всегда помню, что какие-то грани перейти нельзя. Соблазнов в моей жизни было много, но я интуитивно чувствовала, что это не мой путь. Поэтому мне и интересно играть роль Раисы — все, что она натворила, ко мне не имеет никакого отношения. Но очень интересно играть такого персонажа, на которого ты абсолютно не похож. Я все время на съемках, входя в образ Раисы, сталкивалась с внутренним протестом, конфликтом, осуждением. В такие моменты ты, конечно, растешь как артист, по-настоящему пытаешься понять героя. Очень крутая роль, мне лично она дала очень многое.

Passion.ru: Уже в первых сериях Раиса оставила свою дочь и улетела вместе с Висамом. Вы можете понять ее поступок?

Н.М.: Нет, ни как женщина, ни как мама. Я понимаю, что жизнь — штука непредсказуемая, но это вопрос личностный: значит, она думала тогда, что другого шанса не будет. И с майором Калининым у нее ничего не сложилось, дочка ни при ком, и она принимает страшное решение, но в жизни за все нужно платить. В итоге и ей придется заплатить за то, что она сделала.

Passion.ru: Что лучше — золотая клетка или свобода, но без денег?

Н.М.: Лично я бы выбрала свободу — она во мне с рождения. Конечно, я точно знаю, что не пропала бы, потому что не боюсь падать — у меня бывали и взлеты, и падения. Меня не пугает перспектива стать не популярной — популярность не является моим приоритетом в жизни. Деньги тоже всегда можно найти, но главное — раскрыть свой потенциал. Раиса — героиня, которая олицетворяет то время, и, конечно, зная, куда она вернется, она понимала, что в постсоветском пространстве разруха. Но если бы хотела, она бы вернулась и устроили свою жизнь, я уверена.

Для меня было главное — донести подлинность переживаний моего героини, быть максимально честной, тем самым показать зрителю, как не нужно делать. Когда была премьера на украинском телевидении, мне многие писали, что узнали себя в ней, что она дала много пищи для размышлений. А еще моей благодарности Оксане Байрак нет конца и края. С ней было очень комфортно работать. И мне понравилось, что она требовательный, но справедливый режиссер. Мне нравится, когда перед мной ставят четкие задачи, а мы с ней понимали друг друга с полуслова.