«У меня в жизни было много соблазнов»: Надежда Мейхер — о съемках в сериале «Ничто не случается дважды» и личном
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Passion.ru: Вы сыграли Раису в сериале «Ничто не случается дважды» очень искренне. Вам было не страшно сыграть женщину в бигудях и нелепых нарядах?
Надежда Мейхер: Это не ужасно, что вы! Это так колоритно на самом деле, очень в духе 90-х! В духе того периода, который мы хотели показать вместе с режиссером Оксаной Байрак. Да, моя героиня — она просто феерична, я бы так сказала. Это эксцентричная барышня, живущая в то непростое время, хотя, время, наверное, всегда непростое. И Раиса пыталась, будучи женщиной амбициозной, достичь многого, но в первую очередь иллюзорной стабильности, и она не брезговала какими-то вещами ради достижения своих целей. К ней можно по-разному относиться, но для меня это тот образ жизни, который лучше не знать. То, как не нужно делать. Если зритель правильно все оценит, то он для себя много важных моментов почерпнет из сериала.
Когда снимали откровенные сцены в холодильной комнате, мы, конечно, не сдерживали смех, это было очень экстравагантно. А еще мне нужно было учиться ходить как Рая, потому что у меня походка танцора с тех времен, когда я занималась народным танцем, а здесь нужно было делать грубые уверенные шаги вперед, чтобы показать ее характер.
Passion.ru: Что вы помните о 90-х годах?
Н.М.: Я тогда была ребенком и не могла чувствовать все те трудности, которые испытывала моя мама, например. В начале 90-х мне было 8-10 лет, но я хорошо помню купоны — моя мама работала в торговле, поэтому прекрасно помню, как она мне доставала обувь, платья. Не помню, какого цвета, но точно были лосины, ангоры, жатые костюмы, потом какие-то шлепки с розовыми резинками. Конечно, это было время дефицита, но я еще раз повторюсь, для меня, как для ребенка, этот период не был таким тяжелым.
Passion.ru: На что готова пойти женщина ради достижения своих целей?
Н.М.: Что касается меня, то я с детства привыкла трудиться, много работать. В этом всегда для меня моя мама являлась примером, плюс у меня самой такой характер — внутреннее ощущение морали, я всегда помню, что какие-то грани перейти нельзя. Соблазнов в моей жизни было много, но я интуитивно чувствовала, что это не мой путь. Поэтому мне и интересно играть роль Раисы — все, что она натворила, ко мне не имеет никакого отношения. Но очень интересно играть такого персонажа, на которого ты абсолютно не похож. Я все время на съемках, входя в образ Раисы, сталкивалась с внутренним протестом, конфликтом, осуждением. В такие моменты ты, конечно, растешь как артист, по-настоящему пытаешься понять героя. Очень крутая роль, мне лично она дала очень многое.
Passion.ru: Уже в первых сериях Раиса оставила свою дочь и улетела вместе с Висамом. Вы можете понять ее поступок?
Н.М.: Нет, ни как женщина, ни как мама. Я понимаю, что жизнь — штука непредсказуемая, но это вопрос личностный: значит, она думала тогда, что другого шанса не будет. И с майором Калининым у нее ничего не сложилось, дочка ни при ком, и она принимает страшное решение, но в жизни за все нужно платить. В итоге и ей придется заплатить за то, что она сделала.
Passion.ru: Что лучше — золотая клетка или свобода, но без денег?
Н.М.: Лично я бы выбрала свободу — она во мне с рождения. Конечно, я точно знаю, что не пропала бы, потому что не боюсь падать — у меня бывали и взлеты, и падения. Меня не пугает перспектива стать не популярной — популярность не является моим приоритетом в жизни. Деньги тоже всегда можно найти, но главное — раскрыть свой потенциал. Раиса — героиня, которая олицетворяет то время, и, конечно, зная, куда она вернется, она понимала, что в постсоветском пространстве разруха. Но если бы хотела, она бы вернулась и устроили свою жизнь, я уверена.
Для меня было главное — донести подлинность переживаний моего героини, быть максимально честной, тем самым показать зрителю, как не нужно делать. Когда была премьера на украинском телевидении, мне многие писали, что узнали себя в ней, что она дала много пищи для размышлений. А еще моей благодарности Оксане Байрак нет конца и края. С ней было очень комфортно работать. И мне понравилось, что она требовательный, но справедливый режиссер. Мне нравится, когда перед мной ставят четкие задачи, а мы с ней понимали друг друга с полуслова.
Фото: Instagram, пресс-служба
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