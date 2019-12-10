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«Мужчины любят стерв»: Анна Пескова — о съемках в сериале «Тест на беременность» и личном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews

На Первом канале состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Тест на беременность». Это драма о буднях людей, которые, согласно своему профессиональному долгу, ежедневно помогают новой жизни появиться на свет. Каждый день им приходится сталкиваться со сложными ситуациями, а в придачу и у самих врачей есть непростые личные обстоятельства. Это фильм о жизни и смерти, о чуде рождения и трагедии потери, о людях-полубогах, которые спасая других, порой не могут спасти себя. Случаи, показанные в сериале, это не только истории со счастливым концом, но и пронзительные драмы. Исполнительница одной из главных ролей в сериале Анна Пескова рассказала Passion.ru о съемках, своей героине и о том, как проект повлиял лично на нее.

Ваша героина готова на все ради успеха и добивается его, порой, не самыми честными методами... А что в Инге хорошего, какие ее черты вы любите?

Анна Пескова: У моей героини изначально был острый и живой ум, она обладала невероятным трудолюбием, и эти ее положительные черты мы постарались показать в первом сезоне, но со временем ее методы становились не совсем честными, она привыкла «идти по головам» и даже губить судьбы – постепенно она стала антигероем. Во втором сезоне она окончательно перестраивается, понимая, что хорошими методами своих целей достичь не сможет. Но для нее еще к тому же всегда было характерно, что в личном общение, что в работе с коллегами, никогда не подключать собственную душу. Душевности в ней абсолютно нет, но есть прагматизм, благодаря которому во второй части мы ее видим уже в большой должности.

В одном из интервью вы говорили, что подсматривали в транспорте и на улицах, как меняется мимика и взгляд женщин, когда они злятся или чем-то недовольны, чтобы сыграть Ингу. Неужели добрых и милых героинь легче сыграть, чем злодеек?

Анна Пескова: Когда мы просматривали первые серии второго сезона с продюсерами и съемочной группой, то как раз обсуждали, что все положительные герои, которых так любит зритель – они даются легче, чем антигерои, потому что любого антигероя… его нужно в каких-то моментах игры оправдать. А оправдать отрицательного персонажа сложно – какие бы с ним не случались перипетии судьбы, антигерою зритель сожалеть не будет. Не включаются человеческие ниточки, когда смотришь на антигероя. Но в антигероя всегда могут влюбиться, потому что этот образ по сравнению с другими героями обычно смотрится ярче. К тому же Инга – настоящая стерва, а мужчины любят стерв.

Три вещи, без которых ваша героиня Инга не смогла бы выйти из дома?

Анна Пескова: Красная помада, каблуки и сумочка, в которой, возможно, лежит диктофон, с помощью которого она найдет компромат на кого-то из героев. Она ведь действительно очень коварная.

Второй сезон «сильнее» первого, на ваш взгляд? Чем?

Анна Пескова: Мы снимали второй сезон два года и девять месяцев, поэтому сложно сказать однозначно, лучше ли он первого – мы узнаем это только из телевизионных рейтингов и реакции зрителей. Но первый сезон весь снимался в горячо любимом Санкт-Петербурге – город являлся отдельным персонажем в нашем проекте, а вторая часть снималась по большей части в Москве.

Наверняка, вопрос уже много раз задавали, но не страшно ли сниматься в таком подробном медицинском сериале? Так посмотришь на все эти случаи в операционных и не только - и не захочется становиться мамой?

Анна Пескова: Страшно не было, но лично для меня это был большой опыт, который помог мне, когда я ждала дочку. Сейчас я смотрю второй сезон, там ситуаций сложных и страшных становится больше, но я понимаю, что это жизнь, и для того, чтобы мы не совершали подобных ошибок со своим здоровьем, нам нужны такие проекты в кино. И еще хочу сказать, что если третий сезон сериала «Тест на беременность» состоится, то я бы показала Ингу совсем с другой стороны. Много ошибок она совершила за свою жизнь, и было бы правильно, если бы она вынесла из них урок.

А у вас есть какой-то образ, какая-то роль, которую вы еще не сыграли, но очень хотели бы?

Анна Пескова: Не могу назвать конкретный образ, но очень бы хотелось принять участие в историческом проекте и воплотить образ конца 19-го века или начала 20-го...

Фото: eastnews, starface, instagram

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