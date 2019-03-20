Волочкова откровенно рассказала, как потеряла ребенка от олигарха Сулеймана Керимова

43-летняя Балерина Анастасия Волочкова часто мелькает на экранах телевизоров и на обложках журналов. В этот раз она согласилась дать интервью журналистке Ксении Собчак, став звездной гостьей шоу «Осторожно, Собчак!». Для доверительного диалога Ксения приехала домой к балерине, не забыв исследовать каждый уголок ее квартиры и не стесняясь проникать в самые личные тайны Анастасии.

Как утверждает сама Волочкова, сейчас в ее жизни все наладилось. Она живет с любимым мужчиной уже полгода, руководствуясь правилом «счастье любит тишину», ведь имя избранника до сих пор неизвестно, а его фотографии балерина не публикует. А вот о бурном трехлетнем романе с олигархом Сулейманом Керимовым, который вспыхнул, когда балерине было 25 лет, она старается лишний раз не вспоминать. Однако Ксения все же решила узнать, в какой момент отношения некогда популярной пары дали трещину. Ранимая Анастасия оказалась под лавиной воспоминаний: оказалось, она была беременна от Керимова, однако из-за стресса во время ссоры с ним потеряла ребенка на раннем сроке.