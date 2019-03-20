logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Волочкова откровенно рассказала, как потеряла ребенка от олигарха Сулеймана Керимова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Анастасия Волочкова с Лакки

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В интервью Ксении Собчак балерина рассказала, как мечтала быть единственной женой у своего возлюбленного.

43-летняя Балерина Анастасия Волочкова часто мелькает на экранах телевизоров и на обложках журналов. В этот раз она согласилась дать интервью журналистке Ксении Собчак, став звездной гостьей шоу «Осторожно, Собчак!». Для доверительного диалога Ксения приехала домой к балерине, не забыв исследовать каждый уголок ее квартиры и не стесняясь проникать в самые личные тайны Анастасии.

Как утверждает сама Волочкова, сейчас в ее жизни все наладилось. Она живет с любимым мужчиной уже полгода, руководствуясь правилом «счастье любит тишину», ведь имя избранника до сих пор неизвестно, а его фотографии балерина не публикует. А вот о бурном трехлетнем романе с олигархом Сулейманом Керимовым, который вспыхнул, когда балерине было 25 лет, она старается лишний раз не вспоминать. Однако Ксения все же решила узнать, в какой момент отношения некогда популярной пары дали трещину. Ранимая Анастасия оказалась под лавиной воспоминаний: оказалось, она была беременна от Керимова, однако из-за стресса во время ссоры с ним потеряла ребенка на раннем сроке.

«Я, когда с ним жила, ни на одного мужчину не смотрела. И у него не было повода ревновать. Но он ревновал. Последней каплей был ребенок. Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной. Когда я забеременела, он мне сказал: «Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка, и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте». Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш. И я сама завершила этот роман», — разоткровенничалась Волочкова.

Напомним, что когда-то балерина жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным и даже родила от него дочь Ариадну, которой в этом году исполнится 14 лет. Однако сейчас Анастасия подала на бывшего возлюбленного в суд, обвиняя его в мошенничестве на 100 миллионов рублей.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет