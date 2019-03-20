Волочкова откровенно рассказала, как потеряла ребенка от олигарха Сулеймана Керимова

43-летняя Балерина Анастасия Волочкова часто мелькает на экранах телевизоров и на обложках журналов. В этот раз она согласилась дать интервью журналистке Ксении Собчак, став звездной гостьей шоу «Осторожно, Собчак!». Для доверительного диалога Ксения приехала домой к балерине, не забыв исследовать каждый уголок ее квартиры и не стесняясь проникать в самые личные тайны Анастасии.
Как утверждает сама Волочкова, сейчас в ее жизни все наладилось. Она живет с любимым мужчиной уже полгода, руководствуясь правилом «счастье любит тишину», ведь имя избранника до сих пор неизвестно, а его фотографии балерина не публикует. А вот о бурном трехлетнем романе с олигархом Сулейманом Керимовым, который вспыхнул, когда балерине было 25 лет, она старается лишний раз не вспоминать. Однако Ксения все же решила узнать, в какой момент отношения некогда популярной пары дали трещину. Ранимая Анастасия оказалась под лавиной воспоминаний: оказалось, она была беременна от Керимова, однако из-за стресса во время ссоры с ним потеряла ребенка на раннем сроке.
«Я, когда с ним жила, ни на одного мужчину не смотрела. И у него не было повода ревновать. Но он ревновал. Последней каплей был ребенок. Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной. Когда я забеременела, он мне сказал: «Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка, и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте». Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш. И я сама завершила этот роман», — разоткровенничалась Волочкова.
Напомним, что когда-то балерина жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным и даже родила от него дочь Ариадну, которой в этом году исполнится 14 лет. Однако сейчас Анастасия подала на бывшего возлюбленного в суд, обвиняя его в мошенничестве на 100 миллионов рублей.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram