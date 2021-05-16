«У меня открылись глаза»: Александр Молочников об отношениях с Екатериной Варнавой

29-летний режиссер и актер Александр Молочников в Youtube-шоу канала Попутчики поделился своими впечатлениями о союзе с бывшей звездой "Comedy Woman" Екатериной Варнавой.

На вопрос ведущих меняют ли мужчину отношения с женщиной, режиссер ответил утвердительное «да». Молочников отметил, что его раздражали в себе многие вещи и черты. И только встретив Екатерину у него открылись глаза на то, что он хотел бы в себе побороть. Отношения пары помогли ему справиться с этим и стать лучше.

Александр уверен, что любовь на всю жизнь между двумя людьми абсолютна возможна. В пример актер пытался привести своих бабушку и дедушку, но осознал, что время раньше было совсем другое. «Это не проверить, мы это узнаем когда состаримся», – считает Молочников.

Режиссер отметил, что трудно загадывать о будущей любви так далеко вперед. Для него это как вера в Деда Мороза, – ты не знаешь о том, существует это или нет, когда ты веришь. «Я в той стадии, когда не знаю есть это или нет, но верю», – пояснил Александр.

Напомним, 36-летняя Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые появились на публике на фестивале «Кинотавр» осенью 2020 года. За полгода до этого актриса упоминала в интервью, что у нее новый роман с мужчиной, который умнее е