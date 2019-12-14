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«У меня должны быть лучшие условия»: Евгений Плющенко рассказал о строительстве собственного дворца спорта

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Евгений Плющенко с женой и сыном

Фото: Instagram Евгения Плющенко

Фигурист озвучил свои планы в новых сериях скандального проекта «Яна Супер».

Пока Яна Рудковская со своими подопечными покоряет вершины шоу-бизнеса, Евгений Плющенко воспитывает будущих олимпийских чемпионов в собственной академии. Не секрет, что занятия в «Ангелах Плющенко» стоят недешево, однако далеко не все знают, что среди учеников есть те, кто находится на полном обеспечении Евгения и его друзей. Как рассказал спортсмен в новом выпуске реалити-шоу «Яна Супер», его друзья полностью оплачивают обучение и содержание самых талантливых и перспективных ребятишек, которые занимаются в его школе фигурного катания. «Смотри, не подведи», — шутливо пригрозил одной из «ангелочков» строгий тренер.

Многократный чемпион мира и олимпийских игр планирует расширять свою академию, чтобы дать большему количеству детей возможность приблизиться к мечте. В шоу «Яна Супер» показали визит Плющенко на стройплощадку его будущего Дворца спорта, где будут полноценные олимпийские катки, хоккейная площадка, спортивные залы: «Эта школа была моей мечтой с детства», — признался фигурист, отметив, что построит ее за собственные средства, без привлечения инвесторов. «Там будет школа, маленький детский сад, где дети будут заниматься фигурным катанием и им не нужно никуда уходить, они смогут заниматься прямо во Дворце спорта». Евгений намерен обеспечить доступность занятий для детей с особенностями развития: «В моей школе будет бесплатное обучение для детей-аутистов. Я эту тему поддерживаю, тренеры готовы, мы уже занимаемся с такими детьми, а также с детьми с синдромом Дауна. Я хочу это расширить». Спортсмен настроен серьезно – за год Дворец спорта должен быть построен, поскольку «на носу Олимпиада» (речь идет о Зимних Олимпийских играх 2022 года — прим.ред.). По словам чемпиона, он не только вкладывает в строительство личные финансовые средства, но и принимает самое непосредственное участие в проектировании будущего спортивного комплекса.

Многие считают, что младший сын Евгения Саша, который уверенно шагает по его стопам, занимается фигурным катанием не по собственному желанию. Однако шестилетний мальчик намеревается превзойти не только отца, но и своих сверстников. Плющенко-старший оценивает катание сына со всей строгостью, не закрывая глаза на его ошибки. «Я должен судить тебя справедливо», — объясняет олимпийский чемпион сыну, получившему не самый высокий балл на контрольных прокатах в своей академии.

По словам Евгения Плющенко, академия и его воспитанники сейчас являются делом всей его жизни, поэтому вынужденные посещения многочисленных светских мероприятий вместе с женой Яной Рудковской являются для него «отбыванием наказания», — невесело шутит спортсмен.

Следите за реалити-шоу «Яна Супер» по субботам на телеканале «Супер».

Фото и видео: Instagram

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