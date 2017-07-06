Инсайдеры сообщили о телохранителе Меган Маркл
За личной жизнью канадской актрисы Меган Маркл и принца Уэльского Гарри пристально следит весь мир. В западных изданиях часто появляются подробности отношений знаменитой пары. Как пишет ETonline.com, инсайдеры рассказали западным СМИ о том, кто сопровождает актрису на съемочную площадку.
Меган занята в съемках сериала «Форс-мажоры» (Suits), седьмой сезон которого стартовал несколько дней назад. Инсайдеры сообщили, что исполнители главных ролей могут пользоваться корпоративным автомобилем с водителем. Однако, в последнее время Меган приезжает на площадку на другом автомобиле с личным водителем. «У Меган, как и у всех в нашей команде, был водитель, который оплачивался за счет студии, но теперь у нее есть свой личный водитель. И ее постоянно сопровождает телохранитель. У нее есть тот, кто сопровождает до работы и домой, и тот, кто все время находится рядом», — говорит источник.
Вероятно, принц Гарри переживает за безопасность своей возлюбленной, к которой в последнее время приковано много внимания.
Напомним, официально об отношениях принца Гарри и Меган Маркл стало известно в ноябре 2016 года.
Фото: eastnews.ru