У маленькой дочери Мэтта Дэймона обнаружили коронавирус — семья актера ушла на карантин
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Фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency
Мэтт Дэймон признался в беседе с изданием CQ, как перенес пандемию коронавируса. Оказалось, что его 12-летняя дочь Джиа заразилась коронавирусом и получила положительный тест. Вся семья была вынуждена отправиться на самоизоляцию и постоянно делать тесты на инфекцию — к счастью, девочка перенесла его легко, у нее была только небольшая температура. Сам он признался, что ему очень повезло: ни он, ни его супруга, ни остальные их дети не заразились.
Он признался, что с семьей только недавно вернулся из Австралии, где было зарегистрировано относительно небольшое количество заболеваний.
В прошлом году Мэтт рассказал, что его старшая дочь Алексия также переболела коронавирусом и семья сидела на карантине. Стоит отметить, что Алексия не родная дочь актера, а ребенок от предыдущих отношений его супруги, однако Дэймон относится к ней как к родной.
В интервью артист также рассказал о том, что, несмотря на то что он сторонится социальных сетей, у него есть секретный профиль в Instagram, на который подписаны 76 человек, в нем 40 публикаций.
«Я просто никогда не видел в этом смысла и со временем я все больше и больше утверждаюсь в этом решении. Я понимаю, что хочу быть связанным со всеми на Facebook, но моя жизнь и так очень наполнена, и я действительно связан со всеми, с кем мне нужно быть на связи. А что касается Twitter, я просто рефлекторно не верю, что моя реакция на что-то обязательно должна распространяться по всему миру», — заявил он.
Фото: Global Look press