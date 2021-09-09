У маленькой дочери Мэтта Дэймона обнаружили коронавирус — семья актера ушла на карантин

В прошлом году Мэтт рассказал, что его старшая дочь Алексия также переболела коронавирусом и семья сидела на карантине. Стоит отметить, что Алексия не родная дочь актера, а ребенок от предыдущих отношений его супруги, однако Дэймон относится к ней как к родной.

В интервью артист также рассказал о том, что, несмотря на то что он сторонится социальных сетей, у него есть секретный профиль в Instagram, на который подписаны 76 человек, в нем 40 публикаций.

«Я просто никогда не видел в этом смысла и со временем я все больше и больше утверждаюсь в этом решении. Я понимаю, что хочу быть связанным со всеми на Facebook, но моя жизнь и так очень наполнена, и я действительно связан со всеми, с кем мне нужно быть на связи. А что касается Twitter, я просто рефлекторно не верю, что моя реакция на что-то обязательно должна распространяться по всему миру», — заявил он.