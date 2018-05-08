У Любови Толкалиной начался страстный роман с Максимом Авериным

Впрочем, любовь между актерами вспыхнула пока лишь на съемочной площадке. Речь о новом комедийном сериале канала СТС «Девочки не сдаются», в котором героиня Толкалиной знакомится с обаятельным, но непутевым парнем, которого сыграл Аверин.

Между ними быстро возникает «химия», но пока неизвестно, к чему приведут эти чувства. Кстати, сами актеры признаются, что им невероятно легко друг с другом. «Максим — просто подарок судьбы, — заявила Любовь, — В нем столько энергии, он такой живой, фонтанирующий, а главное — рядом с ним начинаешь больше узнавать себя».