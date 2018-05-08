Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

У Любови Толкалиной начался страстный роман с Максимом Авериным

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Говорят, что давние друзья Любовь Толкалина и Максим Аверин решили перевести свои отношения на новый уровень.

Впрочем, любовь между актерами вспыхнула пока лишь на съемочной площадке. Речь о новом комедийном сериале канала СТС «Девочки не сдаются», в котором героиня Толкалиной знакомится с обаятельным, но непутевым парнем, которого сыграл Аверин.

Между ними быстро возникает «химия», но пока неизвестно, к чему приведут эти чувства. Кстати, сами актеры признаются, что им невероятно легко друг с другом. «Максим — просто подарок судьбы, — заявила Любовь, — В нем столько энергии, он такой живой, фонтанирующий, а главное — рядом с ним начинаешь больше узнавать себя».

Поклонники обоих знаменитостей уже гадают, не перерастет ли это сотрудничество в нечто большее... Как бы там ни было, за развитием отношений героев Любови и Максима можно наблюдать каждый понедельник с 14 мая на СТС.

Фото: пресс-служба, Instagram

Гороскоп