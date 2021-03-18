У лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной умер отец

Певица выложила на странице видео, где поет песню «Я лечу», которая, по ее словам, не родилась бы без ее отца. «Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец, без которого бы не было этой песни. Скорблю, но светло», — написала она в посте.

О том, при каких обстоятельствах и от чего скончался мужчина, неизвестно. Диана Арбенина родилась в Минской области в семье журналистов, но спустя несколько лет Сергей (отец) и Галина (мать) Кулаченко переехали на Крайний Север. Когда девочка училась в третьем классе, родители развелись. Мама Дианы вскоре вышла замуж во второй раз за хирурга Александра Федченко. По словам певицы, отчима она воспринимала как родного папу.