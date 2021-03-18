У лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной умер отец
Фото: Global Look Press
Певица выложила на странице видео, где поет песню «Я лечу», которая, по ее словам, не родилась бы без ее отца. «Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец, без которого бы не было этой песни. Скорблю, но светло», — написала она в посте.
О том, при каких обстоятельствах и от чего скончался мужчина, неизвестно. Диана Арбенина родилась в Минской области в семье журналистов, но спустя несколько лет Сергей (отец) и Галина (мать) Кулаченко переехали на Крайний Север. Когда девочка училась в третьем классе, родители развелись. Мама Дианы вскоре вышла замуж во второй раз за хирурга Александра Федченко. По словам певицы, отчима она воспринимала как родного папу.
Несмотря на то, что Арбенина редко говорит о своей жизни, она подчеркивала, что именно отец серьезно повлиял на ее музыкальную карьеру. Артистка еще в подростковом возрасте начала подумывать о том, чтобы перебраться в Петербург. По словам исполнительницы, осуществить мечту ей помог отец. Он «благословил» ее на побег из Магадана в Северную столицу в 1993 году. «Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой», — рассказывала звезда. Она не раз подчеркивала, что всегда будет благодарна папе за понимание и помощь.
Напомним, Арбенина была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбенином, но развелась. У нее есть двое детей — сын Артем и дочь Марта, отца которых мать не называет.
Фото и видео: Instagram/@_diana_arbenina, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!