У Ксении Собчак обнаружили коронавирус. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

СМИ опубликовал пост, в котором сообщает, что Ксения сдала тест на коронавирус 11 октября. Уточняется, что связаться с самой Ксенией медикам пока не удалось, и сама она может не знать о диагнозе. Телеведущая сделала репост этой записи в собственный телеграм-канал.

Если информация верна, и у Собчак действительно коронавирус, больны могут быть и некоторые из звезд, с которыми она контактировала в последнее время, в том числе Наташа Королева и Сергей Глушко, которые недавно приходили к ней на интервью по поводу своего семейного скандала, и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муценице.

Собчак будет не первой из российских звезд, кто переболел коронавирусом. Не так давно положительные результаты теста на коронавирус получили блогер и певица Ида Галич вместе со своим мужем, светская обозревательница Божена Рынска, а ранее ведущая «Орла и Решки» Анастасия Ивлеева вместе со своими супругом, российским рэпером Элджеем.

Ида Галич в одном из постов в Instagram прокомментировала очень стрессовый для нее поход в поликлинику, а Рынска отметила, что переносит инфекцию тяжело и с высокой температурой.