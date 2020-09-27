У Кристины Асмус роман с Алексеем Учителем?
Фото: Instagram/ @asmuskristina
Скандал, связанный с участием Кристины Асмус в фильме Филиппа Юрьева «Китобой», набирает обороты. Публика снова возмущена откровенными сценами с участием актрисы. Кристина исполняет роль вебкам-модели, в которую влюбляется главный герой. В трейлере, опубликованном в сети, она позирует в кружевном белье и даже оголяется. Недавно стало известно, что сниматься в данной роли актрисе предложил Алексей Учитель, который выступил продюсером картины. Кинодеятель признался, что с трудом уговорил Асмус участвовать в фильме.
Теперь, возможно, стала известна причина согласия Кристины на откровенную роль: телеграм-канал «НеМалахов» пишет, что у актрисы, якобы, роман с Учителем. Ни Кристина, ни Алексей эту информацию пока никак не прокомментировали.
Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнила роль скромной девушки-доктора Варвары Черноус. В университете будущая звезда встречалась с коллегой по цеху Виктором Степаняном, но пара рассталась из-за желания Кристины в первую очередь построить карьеру. В 2013 году Асмус стала женой комика и резидента «Comedy club» Гарика Харламова. Через год у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года супруги объявили о разводе. На своей странице в Инстаграм актриса пояснила, что их с Гариком расставание никак не связано с самоизоляцией или откровенной ролью Кристины в фильме «Текст», за которую Асмус критиковали многие поклонники. Пара решила разойтись мирно и продолжает вместе воспитывать ребенка.
Фото: Instagram, Globallookpress, YouTube Видео: YouTube
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