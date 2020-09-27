У Кристины Асмус роман с Алексеем Учителем?

Теперь, возможно, стала известна причина согласия Кристины на откровенную роль: телеграм-канал «НеМалахов» пишет, что у актрисы, якобы, роман с Учителем. Ни Кристина, ни Алексей эту информацию пока никак не прокомментировали.

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнила роль скромной девушки-доктора Варвары Черноус. В университете будущая звезда встречалась с коллегой по цеху Виктором Степаняном, но пара рассталась из-за желания Кристины в первую очередь построить карьеру. В 2013 году Асмус стала женой комика и резидента «Comedy club» Гарика Харламова. Через год у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года супруги объявили о разводе. На своей странице в Инстаграм актриса пояснила, что их с Гариком расставание никак не связано с самоизоляцией или откровенной ролью Кристины в фильме «Текст», за которую Асмус критиковали многие поклонники. Пара решила разойтись мирно и продолжает вместе воспитывать ребенка.