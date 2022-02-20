У Ковальчук и Харламова все хорошо: пара опровергла слухи о расставании
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В январе этого года Ковальчук улетела в отпуск на Кубу без Харламова, чем уже спровоцировала слухи о проблемах в их отношениях. В то же время артист серьезно заболел и находился в больнице в полном одиночестве. А на прошедшей премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук появилась в компании коллеги Павла Рассомахина. Поклонники забили тревогу — возлюбленные расстались?
Екатерина и Гарик долго хранили молчание, но неожиданно в Instagram мамы юмориста Натальи Харламовой появилось совместное фото с Ковальчук и другом сына Вадимом Галыгиным.
Фото: @khar_nat/Instagram
Компания весело провела вечер в ресторане на Патриарших прудах, а мама юмориста и его возлюбленная выглядели вполне счастливыми. Гарик Харламов оценил совместное фото его мамы и девушки, явно дав понять, что в их паре все в порядке.
Ведь при расставании артистов Наталья вряд ли бы стала весело проводить время с экс-пассией своего сына.
Фото: @khar_nat/Instagram
Женщина также поздравила Катерину с 29-летием, опубликовав ее фото на своей странице. А Ковальчук добавила эти фото к себе в блог, тоже опровергнув слухи о разрыве.
«Будь счастлива наша нежная, красивая, талантливая девочка!» — трогательно подписала Наталья.
Фото: Instagram, Global Look Press