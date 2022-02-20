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У Ковальчук и Харламова все хорошо: пара опровергла слухи о расставании

Последние несколько недель не утихают слухи о возможном разрыве 29-летней актрисы Екатерины Ковальчук и юмориста Гарика Харламова. Влюбленные вместе около полутора лет и не комментируют свои отношения. Но внимательные поклонники заметили, что звезды давно не выходили в свет вместе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В январе этого года Ковальчук улетела в отпуск на Кубу без Харламова, чем уже спровоцировала слухи о проблемах в их отношениях. В то же время артист серьезно заболел и находился в больнице в полном одиночестве. А на прошедшей премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук появилась в компании коллеги Павла Рассомахина. Поклонники забили тревогу — возлюбленные расстались?

Екатерина и Гарик долго хранили молчание, но неожиданно в Instagram мамы юмориста Натальи Харламовой появилось совместное фото с Ковальчук и другом сына Вадимом Галыгиным.

Мама Гарика Харламова Наталья, Екатерина Ковальчук и Вадим Галыгин

Мама Гарика Харламова Наталья, Екатерина Ковальчук и Вадим Галыгин

Фото: @khar_nat/Instagram

Компания весело провела вечер в ресторане на Патриарших прудах, а мама юмориста и его возлюбленная выглядели вполне счастливыми. Гарик Харламов оценил совместное фото его мамы и девушки, явно дав понять, что в их паре все в порядке.

Ведь при расставании артистов Наталья вряд ли бы стала весело проводить время с экс-пассией своего сына.

Мама Гарика Харламова трогательно поздравила Катерину Ковальчук с днем рождения

Мама Гарика Харламова трогательно поздравила Катерину Ковальчук с днем рождения

Фото: @khar_nat/Instagram

Женщина также поздравила Катерину с 29-летием, опубликовав ее фото на своей странице. А Ковальчук добавила эти фото к себе в блог, тоже опровергнув слухи о разрыве.

«Будь счастлива наша нежная, красивая, талантливая девочка!» — трогательно подписала Наталья.

Фото: Instagram, Global Look Press

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