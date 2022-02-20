У Ковальчук и Харламова все хорошо: пара опровергла слухи о расставании

В январе этого года Ковальчук улетела в отпуск на Кубу без Харламова, чем уже спровоцировала слухи о проблемах в их отношениях. В то же время артист серьезно заболел и находился в больнице в полном одиночестве. А на прошедшей премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук появилась в компании коллеги Павла Рассомахина. Поклонники забили тревогу — возлюбленные расстались?

Екатерина и Гарик долго хранили молчание, но неожиданно в Instagram мамы юмориста Натальи Харламовой появилось совместное фото с Ковальчук и другом сына Вадимом Галыгиным.