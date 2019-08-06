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«У кого лучше?» Ирина Шейк показала свою новую обложку португальского Vogue и пародию на нее

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: EAST NEWS
Супермодель также поделилась с подписчиками свежей фотографией в мини-бикини.

Ирина Шейк опубликовала в Instagram свою новую обложку, снятую для португальского выпуска журнала Vogue. И тут же модель показала пародию на нее от известной инстаграм-звезды Селесты Барбер. Юмористка снимает сотни смешных фото и видео, в которых угадываются известные личности.

«У кого лучше?», - спросила Шейк у подписчиков.

Поклонники Ирины отметили, что она бесспорно королева, но и у Селесты фото получилось классным. «Ее серьги тоже потрясающи», «Обе фотографии замечательные», «Ирина королева», «Непревзойденная», «Люблю эту малышку», - написали фолловеры.

Также Шейк в сториз Instagram опубликовала новый снимок, на котором позирует в бикини. Подобные фотографии стали появляться на странице Ирины чаще после того, как она рассталась с Брэдли Купером.

Фото: Instagram

Напомним, модель и актер разорвали отношения после 4 лет совместной жизни. У них растет дочь Лея, о которой они заботятся оба.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News

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