«У кого лучше?» Ирина Шейк показала свою новую обложку португальского Vogue и пародию на нее

Ирина Шейк опубликовала в Instagram свою новую обложку, снятую для португальского выпуска журнала Vogue. И тут же модель показала пародию на нее от известной инстаграм-звезды Селесты Барбер. Юмористка снимает сотни смешных фото и видео, в которых угадываются известные личности.

«У кого лучше?», - спросила Шейк у подписчиков.