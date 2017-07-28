70-летний Ронни Вуд отказался от химиотерапии

Год назад музыкант Ронни Вуд, известный всем как гитарист группы Rolling Stones, в очередной раз стал отцом. Мамой малышек Грейси Джейн и Элис Роуз стала 38-летняя супруга музыканта Салли Вуд. Почти сразу после их рождения артист бросил курить, и не зря: несколько месяцев назад молодому отцу диагностировали рак легких.

Как рассказал сам Вуд изданию The Mail, небольшая опухоль была обнаружена в его легких в мае, во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром. После операции, в результате которой он лишился части легкого, артист отказался от химиотерапии.

К счастью, болезнь была обнаружена своевременно, и риск для жизни Ронни невысок. Ему необходимо раз в три месяца проверять свое здоровье на наличин рецидивов.

Роман 70-летнего музыканта с сигаретами длился около 50 лет. Артист признался, что не исключал такого варианта развития событий.

Желаем Ронни здоровья, ведь ему нужно поднять на ноги этих очаровательных малышек: