У Евгения Плющенко обострилась давняя болезнь — что случилось
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет. Следите за своим питанием и берегите свое здоровье. Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать», — написал Евгений в инстаграм.
О том, что же за обострение у фигуриста, рассказала его жена, продюсер Яна Рудковская. «Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить на амбулаторное лечение», — прокомментировала «РИА Новости» госпитализацию Плющенко его жена.
Евгений Плющенко — олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Олимпиады, он также завоевал олимпийское золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В 2017 году он завершил спортивную карьеру и занялся тренерством. В Москве действует академия олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко».
Фото: GlobalLookPress