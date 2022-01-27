У Евгения Плющенко обострилась давняя болезнь — что случилось

Евгений Плющенко — олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Олимпиады, он также завоевал олимпийское золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В 2017 году он завершил спортивную карьеру и занялся тренерством. В Москве действует академия олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко».