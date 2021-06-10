Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли потеряла отца
Эрни Лайвли, отец известной актрисы, скончался в возрасте 74 лет, эту новость подтвердили его представители. Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти стали сердечные осложнения. Эрни Лайвли скончался в четверг, 3 июня, в окружении своей жены и детей, в том числе Блейк Лайвли и актрисы Робин Лайвли.
За Эрни числится много работ в кино — наиболее известен он по роли в комедии «Джинсы-талисман». Сама Блейк исполнила роль соседки Бриджит, а Эрни сыграл ее отца-одиночку.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
Эрни перенес сложную операцию на сердце в 2013 году, после которой, как он говорил, его жизнь буквально началась заново.
«На днях я проснулся и сказал жене: "Я уже много лет не чувствовал себя так хорошо. Я переехал в Юту ради снега, но не мог кататься на лыжах. У меня не было на это сил"», — говорил он незадолго до смерти.
«Теперь я могу действительно прожить остаток своей жизни».
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!