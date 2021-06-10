Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли потеряла отца

Эрни Лайвли, отец известной актрисы, скончался в возрасте 74 лет, эту новость подтвердили его представители. Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти стали сердечные осложнения. Эрни Лайвли скончался в четверг, 3 июня, в окружении своей жены и детей, в том числе Блейк Лайвли и актрисы Робин Лайвли.

За Эрни числится много работ в кино — наиболее известен он по роли в комедии «Джинсы-талисман». Сама Блейк исполнила роль соседки Бриджит, а Эрни сыграл ее отца-одиночку.