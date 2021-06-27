У Аниты Цой онемела рука: страшные последствия коронавируса
Не успела Анита Цой обрадоваться выздоровлению после коронавируса, как певица снова почувствовала себя плохо — в этот раз онемела рука. После пройденного обследования, врачи констатировали, что причиной онемения руки, является нарушение баланса гормонов и минералов. Полностью восстановиться артистке помогла операция.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Аните Цой ее сделали в одной из швейцарских клиник. Певице пришлось заплатить свыше трех миллионов рублей.
Сейчас российская певица, композитор и телеведущая, приходит в норму — операция и восстановление после нее, прошли успешно. Цой снова активно выступает и выходит в свет: за последние дни она посетила московский фестиваль «ЖАРА» и петербургские «Алые паруса». О тяжелых последствиях COVID известно немало: от потери обоняния и апатии до быстрой утомляемости и осложнений на организм. Например, советский и российский актёр, Аристарх Ливанов, рассказал, что после перенесенного коронавируса он стал хуже ходить и быстро уставать.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look
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