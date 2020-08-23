У Айзы Анохиной пытаются отобрать сына? «Самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь»

Поклонники в комментариях тут же предположили, что отец ребенка — бизнесмен Дмитрий Анохин — может быть причастен к делу.

Подписчицы успокаивают блогершу и уверяют, что она отличная мать.

«Ай, что произошло? Почему Элвиса у тебя заберут? Дима что-то против тебя выясняет??? Ты отличная мама! И самая лучшая мама на свете! Как бы там ни было, все равно оставляют ребёнка с мамой. Если мама является адекватным человеком, работающим и не имеющий судимости и зависимости», «Айза. Ты прекрасная мама. У тебя никогда никого не отнимут. Верь в себя, милая. Ты идеальна», «Я надеюсь этот пост не про бывшего мужа», «Всё будет хорошо Айза, никто у матери не заберет ребёнка! Держись и не накручивайте себя», — оставляют комментарии поклонники.

Айза Анохина бывшая жена рэпера Гуфа. Сейчас девушка является блогером и предпринимателем. В браке с исполнителем у нее родился сын Сами. После пяти лет совместной жизни пара решила расстаться. Вторым мужем Айзы стал предприниматель Дмитрий Анохин, от которого она в 2016 году родила сына Элвиса. К сожалению, эти отношения тоже закончились разводом. В 2020 году блогерша объявила, что состоит в отношениях с экс-участником реалити-шоу «Дом-2» Олегом Майами, но не все поверили, что у пары действительно любовь. В сети ходили слухи, что новый роман - всего лишь пиар-ход для продвижения нового шоу Айзы. 10 июля на своей странице в Инстаграм Анохина объявила, что их с Олегом отношения подошли к концу.