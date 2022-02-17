У 95-летней королевы Елизаветы II начали отказывать ноги
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Фото: Pool/Global Look Press
Как сообщает издание Daily Mail, на одной из деловых встреч в Виндзорском замке королева обратила внимание присутствующих на проблемы с ногами. Пытаясь сделать несколько шагов, Елизавета II всем телом опиралась на трость, но даже это не помогло ей продвинуться вперед. «Как видите, я не могу двигаться», — прокомментировала монарх свое самочувствие.
Медики утверждают, что болезнь вызвана возрастными изменениями, из-за которых появилась скованность в движениях. Несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, королева продолжает работать в прежнем режиме и встречаться с чиновниками. Большую часть времени она проводит в Букингемском дворце или в Виндзорском замке..
Ранее в прессу просочилась информация о том, что в Великобритании уже вовсю разрабатывается кодовая операция под названием Operation Golden Orb. Это план коронации старшего сына королевы Чарльза и его супруги.
По словам самой королевы, она переживает за будущую королеву Камиллу. Она очень надеется, что жене Чарльза окажут должную поддержку, когда она взойдет на престол.
Фото: Global Look Press