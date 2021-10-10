У 82-летней Ларисы Лужиной во время телесъемки нашли тяжелое заболевание

Врачи отметили, что аневризму можно удалить с помощью операции или продолжать следить за ней. Учитывая, что у Лужиной также нашли проблемы с щитовидной железой и снижение отвечающих за свертываемость крови тромбоцитов, медики порекомендовали актрисе второй вариант.

Следить за такой патологией необходимо, так как есть риск ее разрыва, что может привести к летальному исходу. Кроме того при увеличении могут усиливаться симптомы, связанные с давлением аневризмы на окружающие структуры мозга. В крайнем случае проводится операция.