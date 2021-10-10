У 82-летней Ларисы Лужиной во время телесъемки нашли тяжелое заболевание
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Звезда фильмов «Вертикаль» и «С любимыми не расставайтесь» Лариса Лужина получила неутешительные известия о своем здоровье во время съемки для НТВ. В программе «Секрет на миллион» 82-летнюю актрису, которая продолжает сниматься и по сей день, обследовали медики. Врачи обнаружили у нее аневризму на сосуде головного мозга размером 9 мм. Лужина подтвердила, что у нее проявлялись, связанные с этой патологие симптомы: периодическая головная боль и повышение давления.
Врачи отметили, что аневризму можно удалить с помощью операции или продолжать следить за ней. Учитывая, что у Лужиной также нашли проблемы с щитовидной железой и снижение отвечающих за свертываемость крови тромбоцитов, медики порекомендовали актрисе второй вариант.
Следить за такой патологией необходимо, так как есть риск ее разрыва, что может привести к летальному исходу. Кроме того при увеличении могут усиливаться симптомы, связанные с давлением аневризмы на окружающие структуры мозга. В крайнем случае проводится операция.
Фото и видео: @lluzhina/Instagram; East News