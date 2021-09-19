У 51-летней Джулии Брэдбери обнаружен рак груди: телеведущая готовится к операции

В октябре ведущая планирует перенести мастектомию, где врачи удалят 6-сантиметровую опухоль. Раковые клетки не успевают распространиться дальше и ограничены молочными протоками, это означает, что химиотерапия в этом случае может не понадобиться.

«В конечном счете, если мастэктомия поможет вам вылечиться, то это хорошо. Но все это действительно похоже на потерю части себя, части вашей сексуальной идентичности и части вашего опыта материнства. Я кормила этой грудью своих детей, и когда я смотрю вниз, я представляю на ней своих близнецов и Зефа. Это больно», — рассказала Джулия DailyMail.