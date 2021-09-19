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У 51-летней Джулии Брэдбери обнаружен рак груди: телеведущая готовится к операции

Британская ведущая известной программы Countryfile канала BBC Джулия Брэдбери обескуражила поклонников новостью о своем диагнозе. Журналистка призналась, что у нее обнаружен рак груди и в скором времени она будет делать мастэктомию. Джулия призывает женщин регулярно проверять грудь и обращаться к врачу при любых изменениях в своем теле.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джулия Брэдбери

Фото: Picture-alliance

Брэдбери поставили диагноз в июле, незадолго до запланированного отпуска со своим мужем Джерардом и тремя детьми: 10-летним Зефом и 6-летними дочерьми-близнецами Зеной и Ксанте.

Джулия Брэдбери призывает женщин регулярно проверять грудь

В октябре ведущая планирует перенести мастектомию, где врачи удалят 6-сантиметровую опухоль. Раковые клетки не успевают распространиться дальше и ограничены молочными протоками, это означает, что химиотерапия в этом случае может не понадобиться.

«В конечном счете, если мастэктомия поможет вам вылечиться, то это хорошо. Но все это действительно похоже на потерю части себя, части вашей сексуальной идентичности и части вашего опыта материнства. Я кормила этой грудью своих детей, и когда я смотрю вниз, я представляю на ней своих близнецов и Зефа. Это больно», — рассказала Джулия DailyMail.

Фото и видео: Picture-alliance