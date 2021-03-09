Тюльпанова презрительно высказалась о Кержакове — «Перестал интересоваться сыном»

Развод пары сопровождался громким скандалом. Спортсмен даже хотел отобрать у бывшей жены маленького сына, но суд оставил малыша с матерью. При этом отец перестал участвовать в его воспитании.

Как уточнила Тюльпанова, если раньше футболист хоть как-то интересовался трехлетним сыном, в последнее время окончательно потерял к нему интерес. «Видится с Темой папа от силы раз в полгода, — сказала Тюльпанова. — Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой».

Экс-супруга уточнила, что алименты Кержаков платит исправно. «Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил», — добавила девушка «СтарХиту». По ее словам, вероятно, это связано с тем, что сейчас Кержаков постоянно тренирует клуб «Томь» в Томске. Артемий привык к отсутствию отца и ничего о нем не спрашивает.