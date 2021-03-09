Тюльпанова презрительно высказалась о Кержакове — «Перестал интересоваться сыном»
Фото: instagram.com/milana_tulpanova
Развод пары сопровождался громким скандалом. Спортсмен даже хотел отобрать у бывшей жены маленького сына, но суд оставил малыша с матерью. При этом отец перестал участвовать в его воспитании.
Как уточнила Тюльпанова, если раньше футболист хоть как-то интересовался трехлетним сыном, в последнее время окончательно потерял к нему интерес. «Видится с Темой папа от силы раз в полгода, — сказала Тюльпанова. — Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой».
Экс-супруга уточнила, что алименты Кержаков платит исправно. «Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил», — добавила девушка «СтарХиту». По ее словам, вероятно, это связано с тем, что сейчас Кержаков постоянно тренирует клуб «Томь» в Томске. Артемий привык к отсутствию отца и ничего о нем не спрашивает.
Напомним, что Александр Кержаков уже трижды отец. У него есть 13-летняя дочь Дарья, которую воспитывает его первая жена Мария Голова; экс-супруги поддерживают общение ради дочери, футболист платит алименты.
Со второй женой Екатериной Сафроновой Кержаков развелся со скандалом: суд лишил женщину родительских прав, после того как было доказано, что она употребляла наркотики. Сын Сафроновой и Кержакова живет с отцом. 27 июня 2015 года футболист женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. 10 апреля 2017 года у них родился сын Артемий, 23 апреля 2019 года пара развелась.
Фото: Instagram/@milana_tulpanova
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